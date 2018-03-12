Вот затейницы какие: женщины-депутаты в борьбе за гендерное равенство

Михаил Алексеев, , 13:40 — REGNUM

В конце 2017 года на рассмотрение в Государственной думе РФ поступил законопроект о гендерном равенстве — ФЗ «О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в Российской Федерации».

Законопроект лоббирует насаждение западных маргинальных морально-нравственных ценностей, идеологии вседозволенности и равнозначности однополых и традиционных браков, а также образа исключительности представителей ЛГБТ-сообщества.

Проект закона подготовила и внесла на рассмотрение депутат Государственной думы РФ от «Единой России» Екатерина Лахова.

В статье 1 проекта вводится понятия «гендер», «гендерный» как социальный аспект отношений между мужчинами и женщинами, который проявляется во всех сферах общественной жизни, включая политику, экономику, право, идеологию, культуру; «гендерное равенство» как равный правовой статус женщин и мужчин и равные возможности для его реализации, позволяющие лицам обоего пола свободно развивать свои потенциальные способности, умения и навыки для участия в политическом, экономическом, социальном и культурном процессах и освоении их достижений.

Статья 2 проекта предусматривает верховенство международных правовых норм в области гендерного равенства: «в соответствии со статьей 19 (часть 3) Конституции Российской Федерации и общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации».

Законодательное признание «гендера» фактически вытесняет понятие «пол» из правового поля, так как «гендер» — это «социальный аспект» (ст. 1 проекта) и сексуальные предпочтения (подвержены изменению в соответствии с субъективными ощущениями индивида и воздействием социума), который защищается государством вне зависимости от пола.

То есть законопроект призван защитить равенство «социальных аспектов», а не физическое проявление пола у граждан, что легализует ЛГБТ-идеологию и формирует правовую основу для формирования исключительности у представителей сексуальных меньшинств.

Также законодательное понятие «гендер» в российском праве станет подчиняться международным нормам, согласно которым существует более 50 разновидностей гендера (гомосексуалист, лесбиянка, цисгендер, андрогин, асексуал и т.п.), и будет вынуждено применять общеевропейское право по предоставлению эксклюзивных прав ЛГБТ-сообществу.

Кроме того, статьи 3 и 21 законопроекта в качестве одного из основных направлений государственной политики о равенстве устанавливает необходимость «проведения гендерной экспертизы нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти; взаимодействия с общественными объединениями по указанному вопросу», что фактически означает привлечение маргинальных антироссийски настроенных НКО подобные «Российской ЛГБТ-сети» (пророссийских НКО, занимающихся ЛГБТ-проблематикой и изучением гендера, не существует) к законотворческому процессу в России.

Статья 5 законопроекта устанавливает гарантии государства на содействие гендерному просвещению граждан, введение специальных гендерных учебных курсов, развитие исследований по вопросам равноправия полов.

В соответствии с международными нормами и в частности с ратифицированной Россией в 2013 году Конвенцией Совета Европы «О защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений», Стандартами полового (сексуального) воспитания/просвещения Европейского регионального бюро ВОЗ и ФЦПСЗ (2010 г.), Техническим руководством ЮНЕСКО по сексуальному просвещению (2009 г.), а также руководством ЮНЕСКО по вопросам сексуального образования «Все в одном плане обучения. Руководства и мероприятия для разработки единого подхода к проведению сексуального и гендерного образования, ВИЧ-образования и образования в области прав человека», Российская Федерация будет вынуждена ввести программы «секспросвета» для детей от 0 до 18 лет.

Так, например, согласно Стандартами сексуального образования в Европе регионального бюро ВОЗ государство обязано предоставить ребенку возрастом от 0 до 4 лет информацию в области:

— телосложения и развития человека: «разные виды любви»;

— рождаемость и репродукция: «беременность, рождение и новорожденные, основы репродукции человека, разные способы создания семьи»;

— сексуальность: «ощущении радости и удовольствия от прикосновения к собственному телу, мастурбации в раннем возрасте, исследовании собственного тела и половых органов, наслаждение от физической близости является нормальной частью жизни каждого, нежности и физической близости, как выражение любви и привязанности».

По данным СМИ, в 2003 году рамочный закон о гендере «О равенстве прав мужчин и женщин» уже находился на рассмотрении в Государственной думе РФ и прошел первое чтение, в 2011 году попытка принять его во втором чтении провалилась.

В 2017 году глава думского комитета по вопросам семьи и женщин Тамара Плетнева выходила с инициативой отклонить законопроект, но спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отказался под предлогом обязательного рассмотрения его Думой.

В октябре 2017 года он дал поручение депутатам Оксане Пушкиной и Ирине Родниной подготовить поправки в закон о «гендере», а в думские фракции для рассмотрения было разослано предложение о назначении Оксаны Пушкиной уполномоченной по «гендерному» равенству.

По сообщениям СМИ, депутаты Оксана Пушкина и Ирина Роднина намерены усилить в законопроекте приоритет женщин при продвижении по карьерной лестнице, увольнение мужчин при прочих равных условиях в первую очередь, «женские» квоты на высшие руководящие должности, проверку художественных и учебных произведений на «гендерную» предвзятость, административную ответственность за публичные оскорбления женщин и уголовную — за сексуальное домогательство на работе, большие штрафы за дискриминацию.

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В ноябре 2017 года в Думе для работы над проектом была создана рабочая группа в составе депутатов Ольги Окуневой, Ирины Родниной, Татьяны Касаевой, Елены Вторыгиной, Павла Крашенинникова, а также социологов и политологов Высшей школы экономики и МГУ им. М.В. Ломоносова.

Важно, что само по себе «равноправие женщин и мужчин» представлено в российском законодательстве более чем избыточно: Конституция (ст.19, 29, 34, 35, 36, 37), Трудовой кодекс, закон об образовании, Гражданский, Административный и Уголовный кодекс и т.п. Настоящий смысл закона — легализация «гендера» (социального пола) и замена им пола биологического. Предполагается переориентирование общества на приоритет прав представителей ЛГБТ-сообщества, введение «гендерного» квотирования, «гендерной» экспертизы, «гендерного» баланса. Начнётся общая дискриминация граждан по признаку приоритета «гендерных» предпочтений.

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