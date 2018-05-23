ЛГБТ-борцы призвали Голливуд увеличить долю «нужных» фильмов до 50%
Лос-Анджелес, США, 23 мая, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Общественная организация GLAAD выступила с критикой Голливуда, по мнению её представителей, «фабрика грёз» выпускает слишком мало фильмов с участием персонажей, имеющих нетрадиционную сексуальную ориентацию, об этом 22 мая сообщило агентство Reuters.
Члены GLAAD даже провели подсчёт: в 2017 году таких фильмов вышло лишь 109, их выпустили семь больших кинокомпаний. Таким образом, доля подобных картин составила лишь 12,8% от общего числа. Они призвали увеличить её до 20% уже к 2021 году и до 50% — к 2021 году.
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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что в Молдавии 20 мая 2018 года прошел марш в поддержку секс-меньшинств. Участников акции охраняли сотрудники полиции. Противники проведения мероприятия устроили собственное шествие.