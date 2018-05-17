Вашингтон, 17 мая, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Стремление президента США Дональда Трампа добиться значительных внешнеполитических успехов, которые переживут его правление, может побудить его к тому, что он будет готов подписать любое соглашение с Северной Кореей, пишет Дэвид Накамура в статье для американского издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

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По мнению экспертов, подход Трампа к государственному управлению, в котором значительную роль играет символизм, сопряжен с определенным риском. В частности, на днях официальные лица КНДР указали на возможность срыва запланированных на июнь переговоров Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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Для Трампа, который вложил столь обширный политический капитал в этот саммит, отказ Ким Чен Ына от участия может оказаться большим унижением. И несвойственная главе Белого дома сдержанность, проявленная им 16 мая, свидетельствует о нежелании Трампа еще больше отталкивать северокорейского лидера.

В связи с этим многие эксперты опасаются, что администрация Трампа, прежде выступавшая исключительно за полное ядерное разоружение, может оказаться готовой согласиться на более мягкое соглашение с Пхеньяном. В частности, плодом встречи лидеров двух стран может стать договоренность, в рамках которой КНДР ликвидирует лишь те баллистические ракеты, которые могут угрожать безопасности США.

Эксперты-международники, а также члены Демократической партии США, также высказывают опасения в связи с переменой риторики Трампа в отношении Ким Чен Ына, которого он сначала называл «безумцем», а затем «очень открытым и <…> честным» человеком.

Напомним, накануне в Пхеньяне заявили об отказе от переговоров на высоком уровне с Южной Кореей, которые должны были состояться 16 мая в приграничном пункте Пханмунчжом. Такое решение было мотивировано тем, что 11 мая начались двухнедельные учения военно-воздушных сил США и Южной Кореи Max Thunder.

Они были расценены руководством КНДР как «репетиция вторжения в КНДР и провокация на фоне потепления межкорейских отношений». Северокорейское руководство также заявило о том, что встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа, которая должна состояться 12 июня в Сингапуре, тоже может быть отменена.

В свою очередь, президент Трамп заявил 16 мая, что он не получал уведомлений об отмене его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Глава Белого дома подчеркнул, что он «посмотрит, что будет».