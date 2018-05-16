Встреча Кима с Трампом в Сингапуре под вопросом

Анатолий Кошкин, , 18:21 — REGNUM

Сообщая о первых признаках ослабления чреватой войной с применением ракетно-ядерного оружия ситуации на Корейском полуострове, ИА REGNUM информирует читателей о том, что США и Япония неискренни в поддержке миролюбивых шагов Пхеньяна и продолжают призывать лидеров ведущих стран мира, включая Россию, продолжать оказывать «максимальное давление» на руководство КНДР.

Как известно, именно Россия и Китай явились инициаторами «двойного замораживания», а именно прекращения испытаний Пхеньяном ракетно-ядерного оружия с одновременным отказом правительств США и Южной Кореи и периодически примыкающей к ним Японии от явно провокационных, имитирующих вторжение в КНДР масштабных военных учений на границах двух государств разделенной Кореи. Состоявшиеся переговоры лидеров двух корейских государств, конкретные шаги северокорейского руководства по отказу от испытаний ядерного и ракетного оружия, ликвидация полигона испытания ядерных зарядов и сенсационное объявление конкретных даты и места проведения еще недавно немыслимой встречи президента США Дональда Трампа с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, казалось, и есть проявление реализации российско-китайской инициативы. Хотя Трамп и японский премьер Синдзо Абэ не хотят этого признавать, голословно приписывая смягчение позиции КНДР исключительно политике давления и запугивания Пхеньяна.

Как бы то ни было, мировое сообщество, а опасения превращения Корейского полуострова в очаг ядерной войны существуют повсеместно, в том числе в Европе, в чём убедился, выступая на эту тему в Париже, поверило в возможность мирного разрешения противостояния. Однако такое разрешение, похоже, не выгодно «поджигателям войны», как справедливо клеймила провокаторов новой мировой войны советская пропаганда.

Ибо для американских и японских «ястребов» разрядка в Северо-Восточной Азии не выгодна. При исчезновении «северокорейской угрозы» будет потерян повод постоянного присутствия и наращивания в этом регионе американской ударной группировки и их союзников, в действительности направленного не на маленькую КНДР, а на объявленных в доктрине США основных противников — КНР и РФ.

Именно этим руководствуются стратеги Пентагона, в действительности не заинтересованные в разрядке и встрече Трампа с Кимом. К тому же стало известно, хотя было понятно и ранее, что Пхеньян на одностороннее ракетно-ядерное разоружение не пойдет, а потому особого смысла во встрече в Сингапуре для настаивающих на этом американцев нет. Но надо сделать так, чтобы встреча была «сорвана» не американцами, а северокорейцами. Вот и прибегли к испытанному способу провоцирования КНДР военными маневрами у ее границ.

Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) распространило заявление, в котором обвинило Сеул в нарушении договоренностей лидеров Юга и Севера, а сами учения «открытой провокацией». И действительно, кроме как провокационными проводимые ныне учения США и Южной Кореи Max Thunder назвать нельзя. Они начались 11 мая и должны продлиться до 25 мая. По сообщениям из Сеула, в учениях принимают участие около сотни самолетов, и впервые — восемь «истребителей-невидимок» F-22, предназначенных для нанесения ударов по ядерным и ракетным объектам на территории КНДР.

Южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на заявление министерства обороны Республики Корея сообщает, что Южная Корея и США продолжат совместные учения, несмотря на то, что власти КНДР в знак протеста против них отменили встречу на высоком уровне с Сеулом и пригрозили отменить встречу с Трампом в Сингапуре.

«Учения продолжатся согласно плану, и у Южной Кореи и США нет никаких разногласий по этому поводу», — отметили в ведомстве. Стандартно учения представлены как «оборонительные». Министерство обороны подчеркнуло, что целью маневров является повышение квалификации пилотов, а не отработка задач по нападению.

Своей цели организаторы бряцания оружием на границах КНДР добиваются. Отмену из-за провокационных учений встречи в Сингапуре американцы уже не исключают, хотя госдеп и сообщает, что пока «США не получали уведомлений от КНДР о возможной отмене запланированной встречи».

Ну, а что же весьма уязвимая для ударов не только ядерным, но и конвенциальным оружием Япония, для которой нормализация на находящемся в непосредственной близости Корейском полуострове без преувеличения жизненно важна? Вместо того, чтобы всерьез озаботиться происходящим, способствовать мирному разрешению противостояния, правительство этой страны во главе с имеющим репутацию «ястреба» премьером Абэ, по сообщению РИА Новости, назвало «военные учения США и Южной Кореи важным средством сдерживания, несмотря на то, что они стали поводом для отказа КНДР от переговоров с Сеулом и угрозы отказаться от саммита с Соединенными Штатами».

«Совместные американо-южнокорейские и японо-американские военные учения представляют собой важную опору сил сдерживания и трехстороннего сотрудничества в области безопасности и обороны. Их практическое проведение важно для поддержания мира и безопасности в регионе», — заявил на брифинге в среду заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Ясутоси Нисимура.

О том, как в Японии умеют обелять агрессивную политику, хорошо известно. Достаточно напомнить, что в этой стране развязанную японскими милитаристами в АТР и стоившую народам Восточной Азии десятков миллионов жертв войну до сих пор представляют как оборонительную и освободительную, а кровавую 15-летнюю агрессию в Китае, в том числе в школьных учебниках, войной и вовсе не считают, именуя всего лишь «инцидентом».