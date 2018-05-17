Досменялись: США не видать успеха в КНДР из-за их прошлого вероломства

Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Потенциальный провал запланированного на 12 июня саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына связан прежде всего с прошлыми шагами Вашингтона по смене режимов на Ближнем Востоке, пишет Дэниэл Л. Дэвис в статье для американского издания The National Interest.

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Автор отмечает, что особое неудовольствие Пхеньяна вызвали слова советника по национальной безопасности США Джона Болтона, неоднократно заявлявшего о том, что к КНДР должна применяться «ливийская модель» ядерного разоружения. Именно пример Ливии, отказавшейся от ядерного оружия и подвергшейся нападению Запада, является мотивацией Пхеньяна к созданию потенциала сдерживания.

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Ливийский лидер Муаммар Каддафи в результате переговоров с бывшим главой Белого дома Джорджем Бушем — младшим отказался от своей ядерной программы, однако в 2011 году уже следующий президент США Барак Обама начал совместную с НАТО операцию против Ливии. Ее результатом стало свержение Каддафи.

Напомним, 15 мая северокорейская сторона отказалась от запланированных на днях переговоров на высоком уровне с официальными лицами Южной Кореи в связи с продолжающимися американо-южнокорейскими военными учениями. В Пхеньяне также заявили о том, что вслед за ними может быть и отменена и встреча Трампа и Ким Чен Ына, которая должна состояться в июне в Сингапуре.