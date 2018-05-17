Москва, 17 мая, 2018, 10:55 — ИА Регнум. Госдума приняла решение отложить рассмотрение законопроекта об уголовной ответственности за исполнение санкций США, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Накануне РСПП обратился с просьбой провести дополнительные консультации по законопроекту о поправках в УК. Законопроект, по мнению членов бюро правления РСПП, «противоречит политике президента по отказу от избыточной уголовной ответственности и создает дополнительные условия для административного давления на бизнес».

В связи с этим спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести консультации, аналогичные тем, которые проходили при подготовке законопроекта о контрсанкциях, «в рамках совета по законотворчеству консультации по инициативе как делового сообщества, так и институтов гражданского общества».

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Заседание совета по законотворчеству состоится в среду, 23 мая, где будет обсуждаться вопрос, сообщил также Володин.

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