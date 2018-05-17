Госдума обсудит новый вариант контрсанционных мер

Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 17 мая, Госдума во втором чтении обсудит законопроект об ответных мерах на санкции США, сообщает ИА REGNUM.

Законопроект, внесенный спикером Госдумы Вячеславом Володиным, был доработан ко второму чтению. Если в первоначальной редакции инициатива давала правительству инструментарий в виде шестнадцати ответных мер, то ко второму чтению их перечень сокращен до шести, при этом формулировки стали более широкими.

Меры

Правительство по согласованию с президентом РФ сможет прекращать или приостанавливать международное сотрудничество с государствами, которые ввели и поддержали антироссийские санкции, организациями, находящимися под их юрисдикцией, а также компаниями, контролируемыми такими организациями (доля участия в капитале более 25%), «в отраслях в соответствии с решением президента». Контрсанкции могут быть введены также в отношении должностных лиц и граждан из недружестных стран, причастных к антироссийских санкциям.

Запрет или ограничения могут быть введены на ввоз в РФ продукции и сырья из таких недружественных стран, либо произведенного организациями, находящимися в юрисдикции этих стран, и контролируемыми ими компаниями. Вывоз из РФ продукции и сырья гражданами и организациями из недружественных стран и контролируемыми ими компаниями также может быть запрещен или ограничен. Причем перечни продукции и сырья, ввоз или вывоз которых будет запрещен или ограничен, определит правительство.

Находящимися под юрисдикцией недружественных стран организациям и контролируемым ими компаниям могут запретить выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, нужд госкорпораций, госкомпаний, субъектов естественных монополий и других юрлиц. Перечень таких работ и услуг также определит правительство. Станет возможным и введение запрета на участие таких организаций и граждан из недружественных стран в приватизации государственного и муниципального имущества, а также на выполнение (оказание) ими работ (услуг) по организации от имени РФ продажи федерального имущества.

Экстренные меры

При этом документ разрешает вводить и иные меры в соответствии с решением президента — для оперативной реакции на меняющуюся обстановку. В случае применения недружественными иностранными государствами национального режима, предусмотренного международными договорами, в отношении российских товаров (работ, услуг) или введения изъятий из него, президенту РФ предоставляется право принять решение о применении РФ аналогичных мер.

Читайте ранее в этом сюжете: В связи с контрсанкциями Госдума берет на контроль ситуацию с лекарствами