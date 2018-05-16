Пхеньян, 16 мая, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын проведёт переговоры с президентом США Дональдом Трампом, однако при ряде условий. Об этом заявил первый заместитель главы северокорейского МИДа Ким Ге Гван.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

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Высокопоставленный чиновник отметил, что Северная Корея не заинтересована в каких-либо ядерных переговорах, в которых будет вынуждена в одностороннем порядке отказаться от своего ядерного арсенала, сообщает агентство Yonhap. Необходима и заинтересованность Вашингтона в улучшении отношений с Пхеньяном, а не только в денуклеаризации КНДР.

«Мы больше не будем заинтересованы в переговорах, если они (США — прим. ИА REGNUM) только попытаются в одностороннем порядке загнать нас в угол и заставить отказаться от ядерного оружия», — сказал он в заявлении, распространенном государственными СМИ.

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Однако, по словам замглавы МИД КНДР, если администрация Трампа выйдет на переговоры на высшем уровне между США и КНДР с «искренней заинтересованностью в улучшении американо-корейских отношений», то встреча состоится — ответ Пхеньяна будет положительный. В противном случае Северная Корея неизбежно пересмотрит вопрос о том, соглашаться ли на предстоящие переговоры на высшем уровне с Белым домом или нет.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына было предварительно намечено провести в Сингапуре 12 июня. Накануне, 15 мая, Пхеньян не только отказался от переговоров на высоком уровне с Южной Кореей, которые должны были состояться 16 мая в приграничном пункте Пханмунчжом, и коснуться ранее достигнутых договорённостей между двумя странами, но и пригрозил отменить саммит КНДР — США. Такое заявление было сделано на фоне продолжающихся американо-южнокорейских военных учений.

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В свою очередь официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт заявила, что, несмотря на эти сообщения, госдепартамент США продолжает подготовку встречи главы Белого дома Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.