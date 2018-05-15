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КНДР грозит отменить встречу Ким Чен Ына с Дональдом Трампом

Политика

Пхеньян возмущён совместными учениями Южной Кореи и США

КНДР грозит отменить встречу Ким Чен Ына с Дональдом Трампом
Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Пхеньян, 15 мая 2018, 21:52 — REGNUM  Пхеньян грозит отменить саммит КНДР-США из-за продолжающихся американо-южнокорейских военных учений, передаёт 15 мая агентство «Ренхап».

Сообщается также, что северокорейская сторона отказалась от запланированных на днях переговоров на высоком уровне с Южной Кореей.

В заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи отмечается, что Пхеньян расценивает учения военно-воздушных сил США и Южной Кореи Max Thunder как «репетицию вторжения в КНДР и провокацию на фоне потепления межкорейских отношений».

Напомним, историческая встреча лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Доналдьа Трампа должна состояться 12 июня в Сингапуре.

16 мая также должен был состояться саммит представителей двух Корей в приграничном пункте Пханмунчжом. Ожидалось, что стороны обсудят меры по реализации договорённостей, достигнутых на недавней встрече Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

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Встреча Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном
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