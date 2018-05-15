Госдеп США: Встреча Трампа и Ким Чен Ына не отменяется

Вашингтон, , 23:56 — REGNUM Госдепартамент США продолжает подготовку встречи главы Белого дома Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, несмотря на сообщения в СМИ о готовности Пхеньяна отменить саммит из-за совместных военных учений США и Южной Кореи. Об этом заявила на брифинге 15 мая официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

«Ким Чен Ын сказал ранее, что он понимает необходимость и практическое значение дальнейшего продолжения учений Соединённых Штатов и Южной Кореи», — заявила представитель госдепартамента.

Она добавила, что подготовка встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына продолжается.

Напомним, ранее сегодня южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщило, что Пхеньян пригрозил отменить саммит КНДР-США, запланированный на 12 июня, из-за продолжающихся американо-южнокорейских военных учений.

Кроме этого, КНДР отказалась от переговоров на высоком уровне с Южной Кореей, которые должны были состояться 16 мая в приграничном пункте Пханмунчжом. Ожидалось, что представители двух стран обсудят меры по реализации договорённостей, достигнутых на недавней встрече лидера КНДР и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

В заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи было отмечено, что Пхеньян расценивает учения военно-воздушных сил США и Южной Кореи Max Thunder как «репетицию вторжения в КНДР и провокацию на фоне потепления межкорейских отношений».