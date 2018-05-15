Лос-Анджелес, США, 15 мая, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Вышел первый полноценный трейлер датского режиссера Ларса Фон Триера «Дом, который построил Джек», видео было опубликовано 14 мая на YouTube-канале ONE Media.

Cкриншот видео YouTube со страницы ONE Media. THE HOUSE THAT JACK BUILT Official Trailer (2018) Uma Thurman, Matt Dillon, Lars von Trier Movie HD Дом который построил ДЖЕК.

Джек (Мэтт Диллон) — маньяк, который совершает свои преступления на территории штата США Вашингтон. Ему долгое время удаётся оставаться безнаказанным.

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Подобная реакция общества и полиции поселяет в Джеке мысль о том, что его преступления не замечают, хотя Джек относится к ним как к произведения искусства. В трейлере показан момент, как маньяк переживает из-за того, что дождь смыл кровавый след, который он специально оставил.

«Никто не хочет помочь?!», — кричит Джек в другой сцене в открытое окно, попутно издеваясь над одной из своих жертв.

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У героини Умы Турман сломалась машина и Джек подбирает её на дороге. Когда женщина высказывает идею о том, что Джек в действительности похож на серийного убийцу, он убивает её домкратом. С жизнью и философией серийного убийцы зрители смогу познакомиться 29 ноября 2018 года.

Напомним, в апреле 2018 года Ларс фон Триер рассказал о том, что работа над созданием этого фильма вымотала его морально и физически, он стал злоупотреблять алкоголем. Режиссёр заявил, что он устал от полнометражных фильмов и пока что намерен переключиться на создание короткометражек.