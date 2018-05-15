Философия маньяка: вышел первый трейлер нового фильма Ларса фон Триера
Лос-Анджелес, США, 15 мая, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Вышел первый полноценный трейлер датского режиссера Ларса Фон Триера «Дом, который построил Джек», видео было опубликовано 14 мая на YouTube-канале ONE Media.
Джек (Мэтт Диллон) — маньяк, который совершает свои преступления на территории штата США Вашингтон. Ему долгое время удаётся оставаться безнаказанным.
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Подобная реакция общества и полиции поселяет в Джеке мысль о том, что его преступления не замечают, хотя Джек относится к ним как к произведения искусства. В трейлере показан момент, как маньяк переживает из-за того, что дождь смыл кровавый след, который он специально оставил.
«Никто не хочет помочь?!», — кричит Джек в другой сцене в открытое окно, попутно издеваясь над одной из своих жертв.
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У героини Умы Турман сломалась машина и Джек подбирает её на дороге. Когда женщина высказывает идею о том, что Джек в действительности похож на серийного убийцу, он убивает её домкратом. С жизнью и философией серийного убийцы зрители смогу познакомиться 29 ноября 2018 года.
Напомним, в апреле 2018 года Ларс фон Триер рассказал о том, что работа над созданием этого фильма вымотала его морально и физически, он стал злоупотреблять алкоголем. Режиссёр заявил, что он устал от полнометражных фильмов и пока что намерен переключиться на создание короткометражек.