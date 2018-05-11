Москва, 11 мая, 2018, 13:29 — ИА Регнум. В сети интернет появились первые «живые» фотографии роскошного седана, разработанного в рамках проекта «Кортеж». Эксклюзивные снимки интерьера автомобиля были опубликованы в паблике «RCI News» в социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот страницы Russian Cars Industry vk.com/rcinews Салон Aurus Senat

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Утверждается, что это фотография (сделанная больше года назад) интерьера седана Аурус Сенат из проекта «Единая модульная платформа». На фото запечатлен салон в процессе сборки, видно, что некоторые декоративные панели не установлены на свои места.

Всего планируется три варианта исполнения салона. Классический чёрный салон со вставками из розового дерева, белый салон с элементами оливкового дерева, и коричневый интерьер из дерева этимое. Салон комбинированный, применена кожа наппа и алькантара.

Как сообщало ИА REGNUM, разработчиком партии специальной автоплатформы «Кортеж» является Научный центр «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ), а в дистрибуции «Кортежей» партнёрскую поддержку окажет компания Sollers, владелец дилерских центров УАЗ и SsangYong.

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Базовым мотором для всего семейства «Кортежей» станет V8 4,4 мощностью 600 л.с. с двумя турбинами. В комплектации лимузина предусмотрен V12 мощностью 860 л.с. с четырьмя турбинами. Девятиступенчатая коробка-автомат, собранная российской фирмой КАТЕ, разовьёт до 1000 Нм крутящего момента. Предусмотрены и бронированные варианты.

В октябре 2017 года в сети появилось первое видео испытаний автомобиля, созданного в рамках проекта «Кортеж» или «Единая модульная платформа». Ранее, в июле 2017 года, новейший лимузин для высших лиц государства протестировал президент России Владимир Путин. Работой отечественных производителей глава государства остался удовлетворён.

Первый выезд автомобилей «Кортеж» состоялся на инаугурации президента РФ 7 мая. Глава государства выехал на лимузине из первого корпуса Кремля к Большому Кремлевскому дворцу через Ивановскую площадь. Как заявил пресс-секретарь руководителя страны Дмитрий Песков, автомобиль Путину понравился, далее при передвижении он будет использовать «именно этот автомобиль».

Добавим, что приём коммерческих заказов на российские автомобили проекта «Кортеж» начнётся в конце августа — начале сентября 2018 года. Предполагается, что в линейку проекта войдут лимузин, седан, внедорожник и минивэн. В свободной продаже автомобили проекта «Кортеж» появятся с 2019 года.