В сеть попало видео теста автомобиля проекта «Кортеж»

Москва, , 08:11 — REGNUM В сети появилось первое видео испытаний автомобиля, созданного в рамках проекта «Кортеж» или «Единая модульная платформа» (ЕМП), ролик был опубликован 30 октября на Youtube-канале издания «Авторевю».

Данный проект представляет собой платформу, на базе которой будет создаваться автомобиль для президента РФ и машины сопровождения. Сначала будут созданы такие типы автомобилей как седаны и минивэны, позже мир увидят кроссоверы.

Ранее в СМИ высказывалось предположение, что презентация главного автомобиля проекта может быть приурочена к инаугурации нового президента РФ, которая пройдет в 2018 году.

Издание сообщает, что на видео запечатлены тесты легкого седана «Кортежа», связанные с проверкой силовой установки машины, сейчас ведутся работы по её доводке. Установка будет гибридной, кроме ДВС в неё будет входить также мотор-генератор.

Коробка передач у автомобиля будет планетарной, на девять передач. Седаны будут оборудованы турбированным двигателем V6 мощностью 650 л.с., ожидается, что мотор-генератор добавит им еще около 100 л.с.

Напомним, в июне 2017 года Научный центр «НАМИ» сообщил, что приостанавливает работу над созданием кроссовера «Кортежа». Конструкторы пояснили, что у них не хватает ресурсов и из-за этого они намерены пока сконцентрироваться на создании лимузина, седана и минивэна.

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