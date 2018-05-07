Биробиджан, 7 мая, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Из старейшего кинотеатра ЕАО — «Родина» — вывозят оборудование. Коллективу грозит увольнение, народ требует сохранить учреждение культуры и грозит прогнать власть, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Старый кинопроектор

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В 2014 году столица ЕАО Биробиджан не осталась в стороне от охватившей всю страну оптимизации кинопроката. Городская мэрия нашла покупателя на старейший кинотеатр «Родина». И в местных СМИ даже похвалилась:

«Нашли порядочных инвесторов, которые рискнули вложится в малоприбыльный бизнес и сохранить кинопрокат в городе».

Но далее события вокруг старенького и всенародно любимого кинотеатра развивались как в захватывающем триллере. Проследить ситуацию можно по заголовкам в региональных СМИ: «Прокуратура требует признать незаконной сделку по продаже «Родины», «Неустановленные лица похитили имущество «Родины» на 43 млн рублей», «Имущество «Родины» арестовано», «Суд признал сделку по продаже «Родины» законной и действительной».

Законность чего бы то ни было у нас всегда определяет суд. Законность сделок по продаже «Родины» — тоже.

«Эта история тянется очень давно и изрядно вымотала нервы горожанам. Изначально «Родина» была муниципальной. Потом, на волне оптимизации, мэрия нашла частный бизнес — ООО «Киномир» и возникло государственно-частное предприятие. 60% «Родины» принадлежало бизнесу, а 30% — городу. В 2014 году в отношении экс-мэра Биробиджана Андрея Пархоменко было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы выяснили, что он, под шумок, продал 30% «Родины» предпринимателям из ООО «Киномир». Сделку признали незаконной. Потом уголовные дела возбудили и в отношении частных предпринимателей, купивших 30% «Родины. Параллельно с уголовным делом шли заседания Арбитражного суда. В прошлом году Андрея Пархоменко осудили условно. Ввиду того, что Арбитражный суд сделку между мэрией и ООО «Киномир» признал незаконной, стороны примерно 9 месяцев назад приступили к разделу имущества. У мэрии города было достаточно времени, чтобы купить оборудование, сделать все, чтобы сохранить кинотеатр. Но ничего сделано не было. Сегодня предприниматели приступили к демонтажу оборудования. Люди, горожане, возмущены», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM главный редактор биробиджанской газеты «Набат» Владимир Сахаровский.

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И жители столицы ЕАО, и общественные организации, и даже политические партии требуют сохранить старейший кинотеатр. КПРФ в ЕАО пригрозила властям акциями протеста в случае, если «Родина» не будет спасена. Коммунисты также требуют восстановить на работе коллектив кинотеатра — люди проработали там не один десяток лет и сегодня оставлены без средств к существованию.

Обращение о необходимости спасения «Родины» направлено и в адрес губернатора ЕАО Александра Левинталя.

Между тем главе Еврейской автономии сейчас уж точно не до кино.

Левинталь — один из самых вероятных кандидатов на «вылет». Область в бытность его «у руля» съехала вниз по всем позициям. Сам Александр Левинталь традиционно занимает последние строчки в «Рейтинге влияния губернаторов» АПЭК.

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Региональные СМИ ЕАО не скрывают, что отставки Александра Левинталя в регионе ждут уже давно.

«Слухи об отставке ходят давно. И думается, что совсем скоро «экономический бум» в ЕАО завершится, так и не начавшись. Процветающая экономика, прогресс в промышленности, развивающееся здравоохранение — фантазийное восприятие действительности исчезнет. А ему на смену придут реалии — разруха, упадок и нищета. Надеемся, что у жителей ЕАО хватит духа достойно пережить это. А может, вслед за губернатором в отставку уйдет и мэр Биробиджана?» — написала газета «Время Биробиджана».

Жители столицы ЕАО в социальных сетях выражают возмущение бездействием властей и по поводу потерянного кинотеатра «Родина», и по всем остальным сложным вопросам.

«Где губернатор?! Где мэр? Где вообще власть? Скоро Биробиджан сменит статус города на деревню!»

«Полный разброд и шатание! А уже завтра надо начинать подготовку к зиме. Кто будет этим заниматься?! Они с кинотеатром ничего решить не смогли!»

«Н-дааа. Можно поговорить о повышении качества жизни горожан…»

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Как сообщало ИА REGNUM, власти ЕАО регулярно в течение последних лет рапортовали об «экономическом буме» в регионе. Но этот «бум», судя по всему, видели только чиновники. Реальность же такова, что четверть населения ЕАО живет за чертой бедности. ЕАО вообще — один из беднейших регионов России, хуже дела обстоят только в Тыве.

Отрицательное миграционное сальдо в ЕАО в 2017 году составило почти 1,5 тыс. человек. Смертность в регионе превышает рождаемость: за 11 месяцев 2017 года родилось 1 777 младенцев, а умерли 2 004 человека.

Общая численность населения ЕАО за 11 месяцев 2017 года сократилась на 1 676 человек.

Жители ЕАО жалуются на то, что они не в силах на свои доходы даже оплачивать коммунальные услуги. Долги населения за ЖКХ в 2017 году приблизились к миллиарду рублей. Биробиджанцы, по данным на апрель 2018 года, накопили долгов только за тепло 346 млн рублей. Это — не считая электричества, газа, прочих платежей.

В Биробиджане старенькая ТЭЦ не тянет уже почти никакую нагрузку, в морозы, зимой, она постоянно выходит из строя, оставляя тысячи людей без тепла.

Недавно чиновники правительства ЕАО пожаловались в СМИ, что в их здании третий месяц нет воды и они «не могут ни чаю попить, ни в туалет сходить». Воду в правительство привозит водовозка.

Какой уж тут кинотеатр?