Москва, 4 мая, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Соединённые Штаты в ближайшее время не покинут территорию Сирию, напротив, пока они намерены сохранять своё военное присутствие в САР. Об этом заявил заместитель МИД России Олег Сыромолотов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Читайте также: Лавров: США собираются остаться в Сирии надолго

По его словам, несмотря на все заявления о планах вывести свой военный контингент из Сирии (в частности, президент США Дональд Трамп заверял, что Вашингтон не имеет планов бесконечно сохранять военное присутствие на территории САР), в реальности США не собираются выводить свои войска из Сирии в хоть сколько-нибудь обозримой перспективе, пишет РИА «Новости». По его словам, пример Афганистана показывает, что если где-нибудь «американские войска появились, то они там надолго».

Подробнее: Советник Трампа: Мы действительно хотим уйти из Сирии

Также дипломат напомнил, что сейчас у американцев уже имеется незаконная военная база на территории Сирии, которая находится вблизи иорданской границы, в районе Ат-Танфа.

«В каком это будет виде, история покажет, но ради чего они тогда обустраивают в районе Ат-Танфа свою базу, зачем вкладывать деньги туда, если вы собираетесь выводить войска?» — говорит Олег Сыромолотов.

Также в сюжете: Пентагон огласил численность американских военных в Сирии и Ираке

Напомним, о том, что «звучащие в Вашингтоне заявления не соответствуют реальным действиям», ранее заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Взять, к примеру, сирийскую проблематику. Хотя в Госдепартаменте США и Белом доме клятвенно заверяли, что их единственная цель — изгнать из этой страны террористов, на практике США сейчас активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата, фактически ведут курс на развал Сирии», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью итальянскому журналу «Панорама».

Как сообщало ИА REGNUM, военные США находятся в Сирии под предлогом борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом официальные власти САР неоднократно заявляли, что не давали разрешения на пребывание и действия американских военных на территории страны. Полномочий на такие действия Вашингтон не получал и от ООН.

На сегодняшний день, по приблизительным данным, которые озвучила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, на территории Сирии и Ирака размещены порядка пяти тысяч американских военных.