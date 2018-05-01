Лондон, 1 мая, 2018, 06:02 — ИА Регнум. Письмо полицейским, написанное, вероятно, серийным убийцей Джеком Потрошителем, продано на торгах за £30 тыс. ($41 тыс). Об этом сообщает агентство Press Association.

Письмо Джека Потрошителя

Почтовая карточка размером 7 на 12 см была продана на аукционе Grand Auctions в графстве Кент. Обладать раритетом хотели коллекционеры из Англии и США, победа осталась за англичанином.

Торги завершились на отметке £22 тыс., с учетом комиссионных итоговая сумма выросла до £30 тыс. Стартовая стоимость за время торгов выросла в 40 раз.

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29 октября 1888 года подписанную чёрными чернилами карточку доставили в полицейский участок в лондонском районе Илинг. Автор послания отмечал, что «его нож остается в хорошем состоянии». Спустя 11 дней была убита последняя жертва Потрошителя Джейн Келли.

В 1966 году карточку подарили полицейскому из Скотленд-Ярда, отправлявшемуся на заслуженный отдых. Десятки лет раритет хранился у него дома, после смерти владельца открытку выставила на торги его вдова.

Отмечается, что абсолютной гарантии авторства Потрошителя нет. По словам представителя аукционного дома Джонатана Райли, никто не может доказать, что письмо написал серийный убийца, однако никто не способен и опровергнуть это.

Напомним, пять жестоких убийств были совершены в Лондоне во второй половине 1888 года. Во всех случаях жертвами стали публичные женщины. Убийцу стали называть Джеком Потрошителем, его личность так и не удалось установить.

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