В КНР завершились слушания по делу китайского «Джека-потрошителя»

Пекин, , 10:53 — REGNUM В Китае завершились судебные слушания по делу серийного убийцы Гао Чэнюна, обвиняемого в многочисленных убийствах, изнасилованиях и кражах. Промежуточный народный суд китайского города Байинь признал китайского «Джека-потрошителя» — именно так прозвали преступника журналисты — виновным, однако окончательный приговор будет оглашен позднее.

По данным следствия, Гао Чэнюн в период с 1988 по 2002 год изнасиловал и убил 11 человек, в том числе восьмилетнего ребенка. Во время судебного заседания преступник ввел себя уверенно, ранее во время допросов в полиции убийца заявил об отсутствии у него какого-либо мотива для преступлений, пишет «Чжунго жибао».

Слушания по делу Гао Чэнюна продлились два дня, на первом заседании суда в зале присутствовали родственники жертв. Процесс проходил за закрытыми дверями, журналисты в зал суда допущены не были.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, полиция КНР «охотилась» за серийным убийцей более 25 лет. Гао Чэнюн был арестован в августе 2016 года.

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