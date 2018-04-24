Хабаровск, 24 апреля, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Предприниматель в Хабаровском крае взял гектар в центре города Вяземский и построил на нём похоронное агентство. Жителям не нравится, мэрия против, но закон не нарушен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальневосточный гектар

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Практически в самом центре города Вяземский в Хабаровском крае, где по выходным прогуливаются горожане — родители с малышами, пожилые люди, теперь высится солидное здание похоронного агентства.

Таким образом, античное напоминание «Memento Mori» (помни, что смертен) актуально теперь для каждого горожанина.

В агентстве — всё как положено: офис, где можно заказать гроб или памятник, магазин с венками и прочими ритуальными товарами.

Не удивительно, что нравится это далеко не всем жителям Вяземского и совсем не нравится чиновникам местной мэрии. Но сделать ничего нельзя.

«Все земли, которые числятся в пользовании городской администрации, с начала действия программы «Дальневосточный гектар» попали в так называемую зону «нельзя». Они не должны были уйти под «дальневосточные гектары». Но предприниматель оказался ушлым, он вступил в программу в самом начале, когда земли только начали раздавать. Успел быстро оформить 30 соток. Там раньше стояла пожарная часть, потом «скорая помощь», потом образовался пустырь. Ну, что поделаешь? Теперь он распоряжается этой землей на законных основаниях», — прокомментировали ситуацию в мэрии города Вяземский ИА ДВ-Новости.

В Минвостокразвития считают, что мэрия оказалась менее расторопной, чем предприниматель.

«На гектаре можно заниматься любой деятельностью, которая не противоречит закону. Тем более, предприниматель там ничего не производит. Если бы производил — нужны были бы дополнительные согласования. Правда, я впервые сталкиваюсь с тем, чтобы на дальневосточном гектаре строили похоронное агентство. Но, скорее, всё дело в том, что предприниматель оказался более расторопным, а кто-то нерасторопным», — сказал пресс-секретарь министерства Алексей Елаш.

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Как сообщало ИА REGNUM, «чемпионом» ДФО по скандалам, связанным с выделением бесплатных участков на Дальнем Востоке, стал свободный порт Ванино. Порто-франко стал первой и пока единственной территорией, где жители сумели в суде отбить у гектарщиков сквер в самом центре, деревья в котором сажали еще первостроители. С первых дней реализации закона о ДВ-гектаре этот участок ФИС «На Дальний Восток» показывала в числе свободных и разрешенных к выдаче. Когда 19-летняя бизнес-вумен при поддержке «влиятельного» друга вознамерилась вырубить сквер и построить там обувной магазин, жители свободного порта заявили решительный протест. Прокурор порто-франко пошел в суд и от имени жителей отстоял сквер.

Однако еще один гектар в самом центре успел оформить «расторопный» чиновник. Он обещает построить там детский парк. Но пока там ничего не строится. По данным местных депутатов, в порто-франко не менее 60 гектаров в жилой зоне готовы были раздать чиновники. Но общественность и парламентарии успели этому воспрепятствовать.

Программа по выделению дальневосточных гектаров изобилует подобными историями.

В ЕАО предприниматель, по совету мэрии, взял гектар под создание туристической зоны. Вырубил там деревья и стал фигурантом уголовного дела. В мэрии ему не объяснили, что делать этого нельзя. Бизнесмен избежал уголовной ответственности, но заплатил внушительный штраф в размере 137 тыс. рублей.

В Приморье экологи возмутились в связи с тем, что под гектары, под строительство жилья, отданы участки, где растут краснокнижные деревья.

Из 188,4 млн свободных дальневосточных гектаров в собственность оформлено чуть более 37 тыс. Берут гектары преимущественно сами дальневосточники, многие переводят под программу свои дачи, которыми пользуются уже много лет.

Подавляющее большинство свободных дальневосточных гектаров расположены в глухой тайге, к ним не подведены дороги, там нет коммуникаций и они никому не интересны.