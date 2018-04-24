Торонто, Канада, 24 апреля, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Те страны «Большой семёрки», которые заверяют Москву, что они не разделяют попыток изолировать Россию, тоже встали на скользкий путь русофобии. Такое заявление сегодня, 24 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал журналистам, комментируя итоги встречи глав МИД G7 в Торонто.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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Глава российского внешнеполитического ведомства отметил очевидную русофобскую подоплёку прошедшей встречи в Торонто.

«По этой русофобской очень скользкой линии пошли и те страны «семёрки», которые заверяют, что они не разделяют попыток изолировать Россию», — сказал Лавров.

При этом он добавил, что Россия намерена терпеливо ждать и отстаивать свои позиции.

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«Подождём, пока наши партнеры осознают тупиковость и бесперспективность подобных афер», — отметил глава МИД РФ.

Напомним, переговоры по ряду международных проблем министры иностранных дел государств «Большой семёрки» провели в Торонто с 22 по 24 апреля. Встреча глав МИД семи стран — Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии — прошла под девизом «Строя более безопасный мир».

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Как сообщало ИА REGNUM, в итоговом коммюнике по результатам встречи в Торонто министры иностранных дел G7 обвинили Россию в дестабилизирующем поведении, но выразили готовность сотрудничать по региональным кризисам и глобальным вызовам. Также главы МИД сочли, что политика санкций в отношении России должна быть продолжена. Кроме того, страны G7 поддержали британскую позицию по Солсбери, призвав Россию ответить на вопросы по инциденту.