Лавров пожаловался на русофобию в странах ЕС и НАТО

Москва, , 07:56 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл 13 июля в Берлин на торжественную церемонию закрытия российско-германского года молодежных обменов, в рамках которой выступил на площадке Фонда имени К. Кербера, пишет Der Spiegel.

В ходе рабочего визита Лавров планировал встретиться со своим германским коллегой, однако встреча не состоялась в связи с плохим самочувствием Габриэля Зигмара.

Вместо него встречу с Лавровым провел Маркус Эдерер, статс-секретарь МИД Германии.

В ходе пресс-конференции Лавров обратился с критикой в адрес НАТО в связи с ее расширением на Восток, а также отметил «недальновидность политики Вашингтона и Брюсселя», которая вылилась в кризис на Украине, пишет издание.

«Напряженность между Россией и западными странами стоят остальному миру дорого, — подчеркнул российский министр. — Она возникает из-за русофобии в странах НАТО и ЕС».

Сергей Лавров подчеркнул, что под «русофобией» имеет ввиду «необоснованные и агрессивные попытки изолировать Россию».