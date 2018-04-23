Москва, 23 апреля, 2018, 14:40 — ИА Регнум. Государственные компании смогут привлечь частных партнеров к реализации проектов по добыче на арктическом континентальном шельфе России. Об этом в интервью журналу «Нефтегазовая вертикаль» заявил заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сейчас для держателей лицензий может быть интересна совместная работа на условиях квазираздела продукции (квази-СРП) с привлечением компетентных российских партнеров для работы на шельфе, что сможет способствовать увеличению его изученности и, как следствие, росту объемов добычи углеводородного сырья», — рассказал Кирилл Молодцов.

Напомним, по российскому законодательству, на арктическом шельфе имеют право работать только государственные компании, имеющие опыт шельфовых работ не менее пяти лет. Этим требованиям соответствуют только две российские компании — «Газпром нефть» (обладает 38 лицензиями на бурение на шельфе российской Арктики) и «Роснефть» (обладает 28 лицензиями).

Массово выходить на шельф без экологически безопасных технологий компаниям не дает Министерство природных ресурсов. В 2016 году Минприроды ввело мораторий на выдачу лицензий на шельфовые участки, сроки действия запрета до сих пор не определены.

«Государство сейчас сильно ограничивает частные компании в работе на шельфе, которые только рады приступить к работе уже сегодня, — сообщал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. — Тот же «Лукойл» просил лицензии на шельф, но не может их получить в рамках нынешнего законодательства. Хотите увидеть развитие шельфовых проектов уже сейчас — дайте выход туда частным компаниям».

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Государство решает проблему путем позволения частным компаниям участвовать в разработке участков на правах партнеров с основными владельцами уже выданных лицензий.

Присутствие частных компаний сможет восполнить уход иностранных партнеров с российского шельфа. Напомним, в начале марта 2018 года американская корпорация Exxon Mobil объявила о выходе из совместных проектов с «Роснефтью» по поиску месторождений нефти из-за политики санкций. Некоторые проекты планировались к реализации на арктическом шельфе.

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Молодцов сообщил, что фаза активного бурения на шельфе Арктики начнется после 2019 года. Следующим проектом, введенным в эксплуатацию, станет месторождение «Газпрома» Каменномысское-море в Обской губе (Ямало-Ненецкий автономный округ), открытое в 2000 году. Извлекаемые запасы газа на месторождении составляют почти 555 млрд м3. Проектный уровень добычи газа — 15,1 млрд м3 в год. «Газпром» планирует начать добычу газа в 2025 году.

Основным фактором сдвига сроков работ на шельфе Арктики замминистра энергетики назвал изменение цен на нефть, добавив, что санкции США и Евросоюза против России на арктические проекты не влияют.

«Я и раньше говорил, и сейчас могу повторить: с 2014 года основным фактором корректировки сроков реализации проектов в Арктике являлось изменение цен на энергоресурсы, которое привело к оттоку инвестиций из отрасли по всему миру. Это оказало большее влияние, нежели финансовые или технологические ограничения США и ЕС», — отметил замминистра.

Напомним, по начальным оценкам, суммарные ресурсы нефти и газа в морях российской Арктики составляют около 12% нефти от общего объема ресурсов России и более 33% запасов газа.