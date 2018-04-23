Москва, 23 апреля, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Министерство строительства и ЖКХ России готовит поправки к закону о долевом строительстве (214-ФЗ). Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, сообщается на сайте Стройкомплекса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Мень уточнил, что поправки откорректируют нормы, вступающие в силу в России с 1 июля 2018 года. Изменения могут коснуться пункта «одно разрешение на строительство — одна компания».

Это связано с тем, что ужесточается контроль за целевым расходованием средств, также законодательно ограничивается количество разрешений на комплексное освоение территорий.

Таким образом, застройщики не смогут обеспечивать достройку проблемных объектов за счет прибыли с других проектов и получить необходимое количество разрешений на строительство.

«Это абсолютно правильная норма, но если комплексное освоение территории пойдет по этому пути, то оно будет буксовать очень серьезно», — пояснил Мень.

Кроме того, по его словам, не до конца понятна и схема банковского сопровождения строительства — на сколько банки к этому готовы.

«Мы надеемся, что подправим это законодательство. Но в целом эти нормы, безусловно, рынок обелят», — подчеркнул глава Минстроя.

Минстрой рассчитывает внести поправки в закон о долевом строительстве в Государственную думу РФ до 15 мая 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, поправки к 214-ФЗ устанавливают ряд дополнительных требований к компаниям, привлекающим средства дольщиков.

Под каждый проект необходимо будет создавать отдельное юридическое лицо, деньги дольщиков должны идти непосредственно на стройку, а не на прочие расходы компании.

Также у застройщика должно быть собственных средств не менее чем 10% от стоимости строительства дома.

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Напомним, ранее глава Минстроя РФ Михаил Мень заявил, что регионам России дается на реализацию этих дорожных карт время до 2021 года, нескольким домам — до 2022 года.

«В 2022 году проблема обманутых дольщиков в рамках этих «дорожных карт» будет решена», — заверил Мень.

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