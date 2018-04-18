Санкт-Петербург, 18 апреля, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Большинство жителей Санкт-Петербурга положительно относится к предстоящему проведению в Северной столице матчей чемпионата мира по футболу 2018 года и считает, что это событие принесет пользу городу на Неве. Однако лично посетить стадион на Крестовском острове планирует незначительная часть горожан.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

Такие данные получил Центр социологических и интернет-исследований Санкт-Петербургского государственного университета в ходе телефонного опроса период c 21 марта по 3 апреля 2018 года. Количество опрошенных составило 1000 человек. Контролируемые параметры — пол, возраст.

Как установили социологи СПбГУ, посетить матчи ЧМ-2018 собирается лишь 6% опрошенных. Другие же предпочтут смотреть трансляции (47%) или читать новости о «мундиале» в СМИ (42%). Еще 28% респондентов не намерены следить за чемпионатом мира по футболу.

Из тех, кто планирует прийти на стадион «Санкт-Петербург», только 20% уже приобрели билеты на тот или иной матч. При этом 39% респондентов, выразивших свой интерес к первенству, отметили высокую стоимость билетов. Только 7% опрошенных петербуржцев считают билеты недорогими.

Большинство (55%) жителей заметили определённые изменения в облике города в преддверии «мундиаля». Чаще всего респонденты упоминали о новом стадионе, появлении новых дорог и мостов, отмечают социологи СПбГУ.

58% респондентов положительно оценили открытие стадиона «Санкт-Петербург». О скором открытии станции метро «Новокрестовская», построенной рядом со стадионом, знает три четверти опрошенных.

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Вопросы безопасности, которым перед началом чемпионата уделяется много внимания, также интересовали авторов опроса. «91% опрошенных склоняется к тому, что на стадионах Санкт-Петербурга и прилегающих территориях в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 будет безопасно», — сообщили социологи по результатам опроса.

Доброжелательное отношение продемонстрировали участники опроса и к иностранным болельщикам, которые приедут на ЧМ-2018. Большинство респондентов положительно (45%) или нейтрально (37%) воспринимают предстоящий наплыв футбольных фанатов из-за рубежа, при этом мужчины настроены более дружелюбно.

Как выяснили исследователи, 65% респондентов уверены, что ЧМ-2018 станет стимулом к дальнейшему развитию Петербурга. 21% считают, что это событие никак не отразится на городе, а 6% видят в ЧМ-2018 только негатив для Петербурга.

Большинство петербуржцев (69%) будут болеть за сборную России, при этом ключевыми игроками респонденты считают Игоря Акинфеева, Александра Кокорина и Фёдора Смолова.

За Германию и Бразилию намерены поболеть по 4% опрошенных, 3% — за Испанию, 2% — за Аргентину, по 1% — за Англию и Францию. Еще 21% опрошенных сказали, что не будут болеть ни за какую сборную.

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Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Санкт-Петербурге состоится семь матчей. В рамках групповой стадии на стадионе «Санкт-Петербург» сыграют Марокко и Иран (15 июня), Россия — Египет (19 июня), Бразилия — Коста-Рика (22 июня), Нигерия — Аргентина (26 июня). В рамках плей-офф в Петербурге пройдет игра 1/8 финала и один из полуфиналов. В завершение турнира город примет матч за третье место.