Многие страны готовы воевать с Россией, но чужими руками
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 17 апреля, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Цена дружбы: Запад не разрешил Украине разорвать договор о дружбе с Россией;
- Роль трибуны: Литва готова воевать с Россией руками Запада;
- «Бархатная революция»: в Армении протестующие блокируют дороги и отказываются идти на работу;
- Прервать общение: в Кремле рассчитывают, что Telegram выполнит решение суда;
- Дорогой отдых: граждане РФ готовы из-за курса валют отказаться от поездок за рубеж.