Москва, 16 апреля, 2018, 11:55 — ИА Регнум. В Центробанке РФ не видят в ситуации на валютном рынке страны угроз финансовой стабильности государства. Об этом заявила 16 апреля первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В ходе выступления на банковском форуме «Казначейство 2018» Юдаева отметила, что регулятор имеет «полный комплекс инструментов», который готов применить в случае, если такие угрозы всё же возникнут.

«Мы очень плотно мониторим ситуацию. У нас есть полный комплекс инструментов, который мы готовы будем применять в случае возникновения угроз финансовой стабильности для их купирования», — сказала она.

Юдаева также отметила, что избежать потрясений финансовой системы России позволила «способность рынка к адаптации». В то же время, по её словам, отсутствие немедленной реакции ЦБ РФ на недавние колебания курса национальной валюты РФ не означает, «что ЦБ не держит руку на пульсе».

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля предупреждение Трампа в адрес России о возможном ракетном нападении на Сирию отразились на фондовых рынках. С одной стороны, курс рубля «обрушился» до самого низкого за 16 месяцев уровня.

С другой — в связи с опасениями рынка насчёт сбоев поставок нефти цены на «чёрное золото» поднялись к самым высоким уровням за предыдущие три года.

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