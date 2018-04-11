Москва, 11 апреля, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Решение о повышении пенсионного возраста уже назрело и по этому вопросу необходимо определяться, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы после выступления с отчетом перед депутатами Госдумы о деятельности правительства за шесть лет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бизнес

По его словам, повышение пенсионного возраста в России обсуждается с участием экспертного сообщества уже десять лет. Премьер-министр напомнил, что в России уже другая продолжительность жизни сейчас, чем когда устанавливался пенсионный возраст.

«В момент установления пенсионного возраста — в 30-е годы, продолжительность жизни была приблизительно на 30 лет меньше, чем сейчас. Она была 39−41 год. Можно посчитать, как это соотносится с пенсионным возрастом», — сказал Медведев.

Он пояснил, что сейчас мы живем в другой стране и в другой медицине. И ориентироваться надо на существующую реальность.

Тем не менее, отметил глава правительства, при принятии решения о пенсионном возрасте не должно быть резких, непродуманных и не просчитанных решений.

Напомним, пенсионное обеспечение пожилых людей было введено в СССР в 1932 году, тогда был установлен пенсионный возраст 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. С тех пор он не менялся и сохранился на территории России.

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В стране готовят общественное мнение к тому, что повышение пенсионного возраста неизбежно. Так, Пенсионный фонд России опубликовал презентацию о возможном повышении пенсионного возраста начиная с 2019 года.

Документ предлагает поднимать пенсионный возраст для мужчин на три месяца в год до достижения 65 лет, для женщин — по шесть месяцев в год до достижения 60 лет.

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