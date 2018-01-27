Повышение пенсионного возраста станет для нынешней России катастрофой

Москва, , 14:12 — REGNUM Продолжающееся обсуждение повышения пенсионного возраста строится на том факте, что повышение неизбежно. Вместе с тем, вопрос остается крайне сырым, а многие его сложнейшие аспекты, как выглядит, не получают должного к себе внимания. О проблемах, связанных с повышением пенсионного возраста, пишет автор ИА REGNUM Вячеслав Кривошеев.

Так, остается непроясненным, что делать государству со всеми нищими стариками, не получающими пенсии. Программы по оценке их способности к труду, системной возможности поддержания здоровья на достаточном для работы уровне — отсутствуют. Как и программы по их трудоустройству и переподготовке. Неизвестно, сколько вообще мужчин после 60 лет смогут полноценно работать. Более того: нет данных о числе людей, которые вообще останутся без средств к существованию.

Например, израильские мужчины выходят на пенсию в 67 лет, а женщины в 62 года, но у них и средняя продолжительность жизни — 82,5 года, в то время как у российских мужчин — 66,5 лет, а у женщин — 77. На прошедший год в России насчитывалось более 42 миллионов пенсионеров (из них работающих — более 15 млн), а средняя пенсия составляла 13,7 тыс. рублей. Для сравнения, в пересчете на рубли в Дании — 120 тысяч, в Финляндии — 110 тысяч, в Израиле — 98 тысяч. Проблема в том, что в российском пенсионном фонде откладываемые людьми с каждой зарплаты деньги на старость не идут в рост, тем самым сильно увеличиваясь к моменту выхода на пенсию, а тратятся сразу. Российский Пенсионный фонд представляет собой просто огромного распределителя денег.

Согласно докладу Всемирного банка от 2016 года, российская пенсионная система финансово неустойчива, и стабилизировать ее могли бы более поздний срок выхода на пенсию, отмена пенсионных льгот, отмена возможностей досрочного выхода на пенсию и другие меры, которые с подачи тех же экспертов реализуются на постмайданной Украине, помогая спешно избавлять ее от «дармоедов».

Каких реальных мер требует повышение пенсионного возраста, если говорить о нем как о неизбежности, читайте в статье: Пенсионная реформа в России: пенсии не будет, работы — тоже?

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