Салехард, 6 апреля, 2018, 18:15 — ИА Регнум. Столица Ямала на протяжении трёх дней повергнута в страх перед бродячими псами. В связи с участившимися случаями нападений бездомных собак ОМВД России по Салехарду обращается ко всем родителям детей с просьбой обязательно их сопровождать по дороге до школы и обратно. Родители же недоумевают: они из собственных налогов оплачивают отлов собак и при этом должны, бросив работу, носиться за детьми, потому что мэрия не справляется с возложенными на неё функциями.

State Farm Собака

Псы с городских окраин

Два нападения бродячих псов на детей в Салехарде за неделю — это уже разгул. Первый случай нападения собак произошёл 2 апреля 2018 года во дворе дома по улице Щорса. Стая собак напала на 8-летнего мальчика. Его спасли очевидцы, отогнавшие собак и вызвавшие скорую. Ребенок госпитализирован с многочисленными рваными ранами, полученными в результате укусов животных. Мальчика прооперировали, и ему понадобилась помощь психолога. Сейчас состояние ребёнка удовлетворительное.

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Второй инцидент произошёл 5 апреля. Ребёнок 11 лет шёл в школу, и возле магазина его встретила стая. Ему поранили кисть и предплечье. Мальчика спас толстый пуховик и ближайший магазин, куда он успел забежать.

Салехардским межрайонным следственным отделом СУ СКР по ЯНАО проводится доследственная проверка по факту нападения на улицах города на несовершеннолетних стай бродячих собак, по признакам преступления предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»). В СКР подчёркивают, что ранее доследственная проверка проводилась относительно АО «Салехарддорстрой», и прокуратура отказала в возбуждении дела. Сейчас она коснётся чиновников мэрии.

АО «Салехарддорстрой» работает сейчас по отлову собак в круглосуточном режиме, сообщил «Ямал-Региону» директор предприятия Раиф Казиев. Именно с этим предприятием мэрия столицы Ямала заключила недавно договор по отлову и содержанию собак. Сумма контракта — чуть более двух миллионов рублей. Работают собаколовы по новому контракту лишь две недели и уже поймали 90 псов. Ранее отловом четырёхлапых бродяг занималась частная фирма из Лабытнанги. С результатом их работы сейчас живёт и боится Салехард.

Раиф Казиев пояснил правила, которым их муниципальное предприятие следует. Когда собаку отлавливают, помещают в клетку. Пять дней она ждёт хозяина, если таковой имеется. Потом животное убивают. Иногда отдают волонтёрам за пять тысяч рублей за собаку — столько стоит пребывание и содержание «друга человека» в отлове. Но Фонд защиты животных «Дорога Домой» также убирает собак с улиц, но не умерщвляет, а стерилизует и ищет хорошие руки.

«Пока высокопоставленную опу не укусят»

В соцсетях люди буквально собачатся на тему безнадзорных дворняг и разрывают друг друга словесно. По свидетельствам жителей столицы ЯНАО, собаки повсюду. Вот несколько мнений, высказанных в паблике «В Салехарде».

«У нас эти проблемы, судя по всему, вообще не решают. Как бегали стаями, так и бегают. Ни отстрела, ни питомника. Пока высокопоставленную опу не укусят никто не пошевелится».

«Сейчас на ДНТ «Север» аналогичная ситуация… половина с ошейниками и вот как реагировать? Хорошо на машине, а многие без… Дети каждое утро ходят… и также были случаи укусов. И как всегда тишина. Да, жалко пёсиков, собирала им еду, выносила кормила… А потом смотрю, а их всё больше и больше… Ну уж нет, перестала кормить… так и без штанов с детьми не долго остаться. На «Надежде» то же самое, подъехала к знакомой, а там собачек штук пять. Спрашиваю куда тебе столько? Ответ шокировал… Не поверишь, ни одной моей, говорит».

«Отвечать должна администрация города, она проводит торги на выбор организации, которая будет заниматься отловом собак. Я уже пять раз звонила в отлов, а воз и ныне там. Живём возле 6-й школы. Тут свора 20 собак ходит. Сейчас брачный сезон, и к осени эта свора превратится в 40 особей. Я звонила, просила убрать сучку бездомную, которая ощенилась у нас во дворе. Никто даже не отреагировал. Теперь щенки выросли».

«Нужен один митинг не равнодушных граждан около администрации. Чтобы они не с окна автомобиля смотрели на улицы города, а вышли и пришлись по тем улицам, где ежедневно ходят дети в школу и обратно. А если волки начнут бегать. Есть ведь и домашние волки у людей» (во всех приведённых цитатах сохранены орфография и пунктуация — ИА REGNUM ).

Люди готовы выйти на митинг и «покусать» власть.

В последнее время в эпизоотический процесс по бешенству всё больше вовлекаются собаки, кошки, лошади, свиньи, мелкий и крупный рогатый скот, бьют тревогу и в ямальском Роспотребнадзоре.

В 2017 году на территории Ямало-Ненецкого автономного округа от укусов животными пострадало 1216 человек. Наиболее часто повреждения наносили прирученные человеком животные, в 98,8% случаях. Зарегистрировано два случая лабораторно подтвержденного диагноза «бешенство» среди собак.

За два месяца 2018 года от укусов животными уже пострадало 197 человек. Диагнозы «бешенство» среди животных пока не зарегистрированы.

Собаки кусачи по всей России

Отметим, что «собачьи свадьбы», укусы безнадзорными животными характерны для всей страны.

Ранее, 7 марта, в Нижнем Тагиле стая собак напала на женщину и её четырёхлетнего ребёнка, когда они направлялись утром в детский сад. Ребёнок исцарапан, вырван клок волос. Малыш сильно напуган.

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В Екатеринбурге 3 апреля от домашней собаки пострадала 4-летняя девочка. Хозяйка, гуляя со своим терьером, не удержала пса на поводке. Он накинулся на малышку. Ребёнок в больнице.

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В феврале 2017 года собаки напали на 7-летнюю девочку в в деревне Пальмино в Табаринском районе и загрызли на месте. Владельцы животных были признаны виновными в причинении смерти по неосторожности. Суд приговорил каждого из них к полутора годам ограничения свободы.