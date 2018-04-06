Москва, 6 апреля, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Жалоба ООО McDonald's на решение Роспотребнадзора о штрафе в 550 тыс. рублей отклонена. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

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Организацию оштрафовали за нарушения при торговле продукцией общественного питания через окна «МакАвто» и «МакЭкспресс». Реализация питания осуществлялась без декларации о соответствии, напомнили в ведомстве.

Представители ООО McDonald's с этим штрафом не согласились и оспорили его в Арбитражном суде.

«Арбитражным судом города Москвы отказано ООО McDonald's в удовлетворении заявленных требований, поддержана позиция Управления Роспотребнадзора по г. Москве и административный штраф в сумме 550 тыс. рублей оставлен в силе», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что торговая сеть обязана предоставлять декларацию о соответствии на свою продукцию, реализуемую через окна «МакАвто» и «МакЭкспресс», а также сопровождать продукцию маркировкой с информацией о дате изготовления продукта.

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