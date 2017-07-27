McDonald's отверг обвинения в нарушении санитарного законодательства

Москва, , 04:11 — REGNUM Российский McDonald's полностью соблюдает санитарное законодательство страны и работает в соответствии с предписанными нормами. Об этом 26 июля заявили в компании, сообщает НТВ.

Компания отвергла обвинения в нарушении санитарных норм в ресторанах, находящихся на территории России.

Напомним, широкий общественный резонанс вызвали фотографии, выложенные жителем Луизианы, на которых показаны грязные детали от машины для изготовления мороженого и покрытый слоем жира пол в одном из ресторанов McDonald's.

После этого сенатор Алексей Пушков высказал идею о том, что в России можно ввести санитарные санкции против McDonald's. В качестве примера он привел случай в Луизиане, отметив, что если в России будут вскрыты санитарные нарушения в ресторанах McDonald's, то «могут последовать очень серьезные меры вплоть до их закрытия по стране».

Также он подчеркнул, что такая мера могла бы стать одним из ответов на санкционную политику США.

В Госдуме поддержали мнение сенатора. В частности, член Комитета по охране здоровья Николай Герасименко высказал мнение о том, что проверки должны быть чаще, и для этого нужно расширить полномочия Роспотребнадзора.

Герасименко также отметил, что кроме антисанитарии существует проблема нездорового питания, что приводит к большим затратам государства на лечение граждан.