Ростов-на-Дону, 4 апреля, 2018, 20:06 — ИА Регнум. «Патриотической иллюзией» назвал бывший министр обороны Украины, а ныне представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук «поход на Ростов». В эфире телеканала ZIK он дал понять, что захват российского города-миллионника силами ВСУ невозможен.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Захват по-украински

«Приходилось слышать «дайте нам команду, мы дойдем до Ростова» и так далее. Нужно быть реалистами», — сказал Марчук.

Украинский политик обратил внимание на то, что для наступательной операции необходимы подготовка и резервы. У ВС Украины в дефиците и то, и другое. Пример этому — освобождение Донецка, которого как не было, так и нет.

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Эксперт о заявлении Саакашвили: «Любимая сказка украинских политиков»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, идеи о захвате и включении в состав Украины то Ростовской области, то Воронежской, то Краснодарского края России в головах украинских политиков возникают регулярно. Так, в январе 2018 года лидер «Движения новых сил» и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили высказал мнение, что Ростовская область в ближайшее время сама изъявит желание войти в состав Украины. Это, по словам опального политика, должно произойти через два-три года. О развитии Ростовской области Саакашвили упомянул, отвечая на вопрос, как быть с территориями Донбасса.

Ростовский политтехнолог Сергей Смирнов, комментируя заявление, бывшего президента Грузии и лидера «Движения правых сил», отметил низкий уровень рассуждений опального политика.

«Мы же не хозяева Михаила Саакашвили и его языка. Уровень заявлений, рассуждений и идей украинских политиков, той части, которой придерживается Саакашвили, настолько низок, что подобные высказывания не удивляют. Не он первый, не он последний», — подчеркнул эксперт.