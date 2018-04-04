Красноярск, 4 апреля, 2018, 14:41 — ИА Регнум. Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края разработало и озвучило предложения по улучшению экологической ситуации в регионе. По информации министерства, на реализацию экологической «программы-максимум» потребуется 365 млрд рублей, в том числе 332 млрд — из федерального бюджета, 20 млрд — из краевого (доходы бюджета региона на 2018 год были утверждены в сумме 217 485 654,3 тыс. рублей — прим. ИА REGNUM ); 338 млн — из бюджета Красноярска (доходы бюджета Красноярска на 2018 год — 28,23 млрд руб., прим. ИА REGNUM ).

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Экологическую обстановку в Красноярске, страдающем от «чёрного неба», обсудили 3 апреля на заседании комитета по природным ресурсам и экологии, сообщили ИА REGNUM в региональном Законодательном собрании. О предпринимаемых мерах депутатам рассказал и. о. министра экологии и рационального природопользования Владимир Часовитин.

По словам чиновника, необходимо в короткий срок закрыть в Красноярске 30 малоэффективных котельных. Малый и средний бизнес нужно переключать на крупные энергоисточники. Также, как утверждают в министерстве, поступили предложения по сокращению выбросов от крупного бизнеса: РУСАЛа, Сибирской генерирующей компании, ЭВРЗ, компании «КрасКом», Красноярского цементного завода, Красцветмета. По поручению врио губернатора края Александра Усса минэкологии просчитало возможный вариант переноса ТЭЦ-1 за пределы Красноярска. Сумму пресс-служба Заксобрания не уточняет.

Что касается выбросов в атмосферу от транспорта, для улучшения ситуации необходимо обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе замена 1 400 автобусов низкого экологического класса. Вокруг города надо создавать железнодорожное кольцо, развивать использование газомоторного топлива, в городе — строить метро (на первую очередь, по данным краевых властей, требуется порядка 60 млрд руб. — прим. ИА REGNUM ).

Роспотребнадзор предлагает провести научное исследование влияния экологических факторов на здоровье жителей края. Стоимость такого исследования, рассчитанного на три года, составит около 60 млн рублей.

Кроме того, необходимо совершенствовать систему государственного экологического мониторинга. Речь идёт об автоматизации восьми стационарных постов федеральной сети наблюдения. Сейчас в автоматическом режиме работают пять краевых постов, установленных в Красноярске.

В целом, по словам Часовитина, комплексный план должен содержать меры по улучшению ситуации не только в городе Красноярске, но и в крае в целом. И именно на реализацию всех этих мер — «программы-максимум» — потребуется 365 млрд рублей.

По мнению заместителя председателя профильного комитета Сергея Толмачёва, нужно чётко понимать, какой экологический эффект принесёт каждое из предложенных мероприятий. Он проинформировал, что на протяжении последних трёх лет в Красноярске количество выбросов остается примерно на одном уровне: 194—196 тысяч тонн в год (в 2012 году — 294 тысячи тонн). Увеличилось количество безветренных дней. Поэтому нужно считать не количество проведенных мероприятий по экологии, а установить в плане ключевые показатели эффективности, которые покажут, к какому снижению выбросов ежегодно приведет, например, закрытие малых и средних котельных.

«Предложения депутатов будут включены в документ, который необходимо до 15 апреля сформировать и направить в правительство Российской Федерации», — говорится в сообщении краевого парламента.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, экологическую обстановку в Красноярске горожане иначе как катастрофической не называют. В 2016 году город прожил под «чёрным небом» 58 дней, в 2017 году — 43,5 дня. Режимами «чёрного неба» красноярцы называют неблагоприятные метеоусловия, когда над городом нависает густой смог. Жители города сходятся во мнении, что на экологию влияют промышленные предприятия, ТЭЦ, транспорт.

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Добавим, о красноярских экологических проблемах знают федеральные власти. В феврале 2018 года столицу Красноярского края посетил президент РФ Владимир Путин. Там он провёл экологическое совещание.

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После этого глава государства поручил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву до 15 июня 2018 года разработать и утвердить комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Красноярска. В начале марта край посетил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, он также провёл совещание и побывал на предприятиях.

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Тем не менее экологические активисты Красноярска призывают горожан выйти на очередной митинг «За чистое небо», так как считают, что нужно постоянно демонстрировать властям запрос на улучшение экологической ситуации. В 2017 году в Красноярске состоялось два митинга «За чистое небо», в общей сложности к акции протеста присоединись около 2,7 тыс. человек. Третий митинг запланирован на 7 апреля.

«Я убеждён, что разовое мероприятие не может дать эффект. Именно по этой причине мы будем проводить третий экологический митинг, запланированный на 7 апреля. И мы не исключаем, что и этот митинг не станет последним. Ещё в феврале 2017 года, перед первым митингом, я отлично понимал, что нельзя ограничиваться только им. Я уверен, что только систематические действия могут дать какой-то эффект. Митинг — это демонстрация запроса общественности на улучшение экологической ситуации. Знак того, что этот запрос не спадает. Причём важно, чтобы количество людей, заинтересованных в улучшении экологической ситуации в Красноярске, постоянно росло. Только тогда власти обращают внимание, у них появляется мотивация что-то делать», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель общественного экологического движения «Чистый край» Евгений Ходос.

По его словам, люди ждут конкретного результата, в частности «начала проектно-сметных работ на проведение газопровода в Красноярск (в настоящее время Красноярск не газифицирован — прим. ИА REGNUM ), выделения бюджета на изучение влияния плохой экологии на здоровье жителей».

«Оглашение намерений властями — это хорошо, но это всего лишь первый шаг, за которым сразу должны последовать другие. Красноярцы хотят видеть конкретные результаты», — сказал Евгений Ходос.

На просьбу прокомментировать озвученную сумму (365 млрд рублей), собеседник ИА REGNUM ответил, что прежде чем что-то комментировать, нужно увидеть смету.

«Но если предположить, что будут выполняться все мероприятия, необходимые для улучшения экологической ситуации в Красноярском крае, то эту сумму можно назвать близкой к истине», — резюмировал он.

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