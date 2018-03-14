Красноярск попал в список городов с самым грязным воздухом

Красноярск, , 12:22 — REGNUM В 20 городах России, в том числе в Красноярске, по итогам 2017 года зафиксирован наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха. Также в этот список вошли Благовещенск, Братск, Красноярск, Магнитогорск, Норильск, Чита и другие города. Такая информация прозвучала в ходе пятого открытого форума, состоявшегося 13 марта в Генеральной прокуратуре РФ.

При этом в Генпрокуратуре ИА REGNUM сообщили, что в целом предприятия и транспорт ежегодно выбрасывают в атмосферу более 30 млн тонн загрязняющих веществ, в том числе бензапирен, аммиак, сероводород. Хозяйствующие субъекты зачастую осуществляют выбросы без разрешения или с превышением установленных лимитов. При этом органы власти не всегда должным образом осуществляют государственный экологический надзор.

Что касается Красноярска, в 2017 году город прожил под «чёрным небом» (в неблагоприятных метеоусловиях) 43,5 дня. Горожане рассказывают, что в эти периоды небо затягивает смогом, становится трудно дышать.

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Как сообщили ИА REGNUM в краевой прокуратуре, в период действия неблагоприятных метеоусловий (НМУ) ведомство с привлечением специалистов провело около 40 проверок соблюдения предприятиями режима НМУ.

«Выявлены многочисленные факты несоблюдения предприятиями города планов мероприятий по снижению выбросов в период НМУ либо отсутствие таких планов, выброс вредных веществ без разрешения, иные нарушения».

По результатам проверок руководителям предприятий было внесено 20 представлений об устранении нарушений закона. Уточняется, что представления рассмотрены и удовлетворены. 18 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 24 — к административной ответственности.

Добавим, природоохранная прокуратура осуществляет мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Красноярском крае. Согласно данным за 2016 год (данные за 2017 год ещё не сведены — прим. ИА REGNUM ), в Красноярском крае в атмосферу было выброшено 2630,3 тыс. тонн загрязняющих веществ (2592 тыс. т в 2014 году; 2729,1 тыс. в 2015 году), в том числе 2363,3 тыс. тонн — от стационарных источников, 267 тыс. тонн — от автотранспорта.

В Красноярске объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2016 году составил 196,9 тыс. тонн. В том числе выбросы автотранспорта — 69,6 тыс. тонн, РУСАЛ-Красноярск — 57,8 тыс. тонн, ТЭЦ-1,2,3 — 45,8 тыс. тонн, «Красноярский цемент» — 2,5 тыс. тонн. Остальное приходится на иные стационарные источники, уточнили ИА REGNUM в природоохранной прокуратуре региона.

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Председатель общественного экологического движения «Чистый край» Евгений Ходос считает, что Красноярск не без оснований вошёл в список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

По его словам, чтобы улучшить экологическую ситуацию в Красноярске, на уровне города нужно решить вопрос с высотной застройкой.

«Любую высотную застройку нужно начинать только после экологической экспертизы, чтобы воспрепятствовать ухудшению продуваемости города», — подчеркнул он в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Он также отметил, что краевые власти должны способствовать проведению в регионе газа, а федеральные — повлиять на промышленные предприятия и заставить их снизить количество выбросов.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году в Красноярске состоялось два митинга «За чистое небо». В них приняли участие порядка 2,7 тыс. человек. На апрель 2017 года запланирован третий митинг. Горожане экологическую обстановку в Красноярске иначе как катастрофической не называют. На это обратили внимание федеральные власти. 7 февраля в Красноярск приезжал президент РФ Владимир Путин, в том числе он провёл совещание по экологической тематике.

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После этого Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву до 15 июня 2018 года разработать и утвердить комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Красноярске. К этой работе должны подключиться «заинтересованные организации» и правительство Красноярского края.

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2 марта в Красноярске побывал глава Минприроды России Сергей Донской. Он подчеркнул, что решение задач в сфере экологии требует системного подхода.

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Прежде всего, нужна «инвентаризация всех источников загрязнения». Также он обозначил сроки реализации плана по улучшению экологической обстановки в Красноярске — два года с момента утверждения. По его словам, план должен включить меры по закрытию малоэффективных котельных, сокращению сроков сноса ветхого жилья с печным отоплением. Крупные предприятия города должны продолжить реализацию программ по модернизации оборудования, переходу на наилучшие доступные технологии, снижению выбросов. Отдельным блоком должно быть выделено направление по уменьшению негативного воздействия на атмосферный воздух Красноярска от транспорта.

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