Екатеринбург, 3 апреля, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Передачу секретных карт Генштаба ВС РФ за границу пресекли сотрудники УФСБ России по Свердловской области в сотрудничестве с коллегами из Крыма и Омской области. Об этом сообщили 3 апреля в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

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По данным спецслужбы, была пресечена незаконная деятельность лиц, причастных к нелегальному сбору «для последующей передачи иностранной стороне» секретных топографических материалов военного назначения.

«По местам проживания трех граждан РФ и гражданина Украины в городах Екатеринбург, Симферополь и Омск были проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых обнаружены и изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сотрудники ФСБ объявили задержанным о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по статьям УК РФ «Государственная измена» и «Шпионаж».

"Все задержанные признали, что своими действиями создавали угрозу безопасности РФ, и отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем», — добавили в ведомстве.

Кроме того, по сведениям ФСБ, ранее один из задержанных уже привлекался к ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьёй «Госизмена».

Добавим, 29 марта в пресс-службе ФСБ РФ сообщили, что сотрудниками УФСБ на Кубани раскрыта подпольная деятельность по подготовке теракта религиозно-экстремистской ячейки.

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Как сообщало ИА REGNUM, телефонные разговоры арестованных в Москве братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых оперативники МВД и ФСБ прослушивали полгода, столько же времени контролировалась их интернет-переписка.

Крупные бизнесмены братья Магомедовы были задержаны 30 марта, они арестованы до 30 мая. Всего им вменяется в вину семь эпизодов преступлений, в том числе кража более 752 млн рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, воровство средств при работах по расширению острова Крестовский в Санкт-Петербурге, мошенничество при поставках крупных партий зерна на Украину и другие преступления. Сами задержанные бизнесмены своей вины не признали.

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