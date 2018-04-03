Ванино, Хабаровский край, 3 апреля, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Согласно отчетам Минвостокразвития за декабрь 2017 года, в свободный порт Ванино было привлечено 82 млрд рублей инвестиций. Речь о крупных и не очень инвесторах, реализующих более или менее масштабные проекты. Что это за инвесторы и в какой стадии их новые предприятия, которым, по замыслу, предстоит обеспечить процветание порто-франко уже в ближайшем будущем, разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Морской порт Ванино

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12 декабря 2017 года Минвостокразвития опубликовало новость о развитии свободного порта Ванино. Судя по релизу, развитие идет семимильными шагами. Новость вышла под заголовком: «Свободный порт Ванино — 82 млрд инвестиций».

Привлечение миллиардов прокомментировал и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

«Мы вышли на 82 с лишним млрд инвестиций. Для Ванинского района это хорошо. Сейчас мы ориентируемся на средний и малый бизнес. Важно, чтобы они заходили. Крупные уже пришли, строят один, второй терминалы. Процесс идет, рабочие места создаются», — сказал глава Хабаровского края.

Далее Минвостокразвития сообщило, что инвесторы, уже пришедшие в порто-франко Ванино, создают на своих предприятиях более 1700 новых рабочих мест. В числе крупных резидентов ведомство перечислило АО «Прайм», ООО «Ванино — Трансуголь», ООО «Дальневосточный Ванинский Порт». Все перечисленные резиденты заявили о строительстве в Ванино специализированных морских терминалов.

Начать изучение ситуации корреспондент ИА REGNUM решил с того, что уже можно увидеть: с ООО «Ванино — Трансуголь». Компания строит в акватории морского порта Ванино современный угольный терминал, строительство ведет не первый год, ввод первой очереди запланирован на 2019 год, окончание строительства — на 2023-й. Объем инвестиций — 25 млрд 851 млн рублей. При вводе порта в эксплуатацию здесь будет создано 450 новых, высокопроизводительных рабочих мест. Это — уже реальность. Компания ориентируется преимущественно на обеспечение работой местных жителей. Часть работников все-таки пригласят, но не издалека, а из другого дальневосточного региона — Якутии. Для них в Ванино построены уютные современные таунхаусы. По примеру другого гиганта — АО «Дальтрансуголь (СУЭК) — компания создала в местной школе инженерный класс, готовит кадры со школьной скамьи. Словом, бизнес солидный, пришёл всерьёз и надолго, и это видно невооруженным глазом.

Деятельность АО «Прайм» увидеть своими глазами не получилось. Однако, как заверил глава Ванинского района Александр Наумов, этот инвестор надежен, вызывает доверие, с ним в порто-франко связывают надежды на трудоустройство местного населения, налоги и социально-экономическое сотрудничество в будущем. Компания запланировала строительство специализированного портового комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов. Объем инвестиций 30 млрд 92 млн рублей. На терминале будет создано 192 новых рабочих места. Трудоустраивать планируют также преимущественно местных. И здесь всё неплохо.

ООО «Дальневосточный Ванинский Порт», дочерняя структура Тувинской энергетической промышленной корпорации Руслана Байсарова. В Ванино запланировано строительство специализированного терминала по перевалке угля. Цена вопроса — 23 млрд 641 млн рублей, планируется создание 477 рабочих мест. Терминал увязан с разработкой Элегестского угольного месторождения, строительством железной дороги Элегест — Кызыл — Курагино и ГОКа. Но, увы, — начала строительства этого порта в Ванино ждут с 2014 года, если не раньше. Сейчас ввод порта в эксплуатацию отодвинут на 2021 год. Но начнется ли это строительство — неизвестно.

«Мы, к сожалению, уже почти утратили надежду на то, что этот порт будет построен когда-нибудь. Проект хорош, он нужен, но пока мы не располагаем никакой информацией по поводу хотя бы ориентировочных сроков начала его реализации», — сообщил глава порто-франко Александр Наумов.

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Всего в свободном порту Ванино зарегистрировано десять резидентов. Посмотрим, что с остальными.

ООО «Форум-ДВ» — заявлено строительство в морском порту Ванино берегового комплекса по перевалке нефтепродуктов с автоцистерн на морские суда. Объём заявленных инвестиций 25,1 млрд рублей. Планируется создать 27 новых рабочих мест. Но, по словам главы Ванинского района, дальше заявления о намерениях дело не пошло — никаких работ данный резидент не начинал, его планы неизвестны.

Еще один резидент — старейшее промысловое предприятие Ванинского района Рыболовецкая артель «50 лет Октября». Артель реализует проект по строительству рыбоводного завода мощностью 30 млн штук молоди в год на реке Большая Дюанка в устье ручья Барачный. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2020 год, объём инвестиций 200 млн рублей, планируется создание 40 новых рабочих мест. Этот резидент — реальный, работы уже ведутся.

ООО «Токинский кирпичный завод». Собственно, завод уже есть, приобретено оборудование, получена лицензия на местное месторождение глины. Завод планирует выпускать кирпич. Окончательный ввод производства в эксплуатацию — 2019 год, объем инвестиций — 14 млн рублей. На производстве планируется создать 25 новых рабочих мест.

«Посмотрим, что получится. Пока кирпича мы не видели. Но дело хорошее, надеемся, все получится», — сказал глава СПВ Ванино.

Следующий резидент — ООО «Токинский лесопильный завод». Завод введен в эксплуатацию в 2017 году, объем инвестиций 5,5 млн рублей, новых рабочих мест, если верить документам, создано 26. Собственно, лесопилка в поселке Токи существует очень давно. Она делит здание бывшего лесозавода с ООО «Токинский кирпичный завод». Возможно, резидент и вложил в модернизацию производства 5,5 млн рублей — деньги небольшие, рабочих мест немного, да и новые ли они — вопрос. Люди и до введения режима свободного порта там работали. И не только российские граждане, но и китайские.

Ещё один резидент — ООО «АТП Ванино». Резидент заявил строительство автовокзала. Согласно документам, новый автовокзал должен был красоваться в Ванино с 2017 года. Объем заявленных инвестиций — 30,6 млн рублей, планировалось создать 30 рабочих мест. Но на календаре уже апрель 2018-го, а о планах данного резидента ничего неизвестно даже в районной администрации.

«Мы не знаем, когда он планирует приступить к строительству. И не уверены, что приступит вообще», — сказал Александр Наумов.

ООО «ДальТрестРыба» — запланировано создание современной высокотехнологичной рыбоперерабатывающей базы по производству филе минтая и кальмара. Объем инвестиций — 771 млн рублей, запланировано создание 457 новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год. Но пока — тишина. В администрации порто-франко о планах резидента ничего неизвестно.

ООО «Морская компания «Свободный порт Ванино» — проект предусматривает создание предприятия по снабжению пресной водой морских судов, заходящих в акваторию порта Ванино. Проект нужный и важный. Объем инвестиций — 410 млн рублей. Планируется создать 70 новых рабочих мест. Но, посмотрев на дату реализации проекта, невольно начинаешь сомневаться в серьёзности намерений резидента: ввод в эксплуатацию намечен на 2037 год. То есть почти через 20 лет. 20 лет — на создание недорогого и в общем-то рядового предприятия? Это при том, что у нас огромные морские порты строятся за 4−5 лет?

«За 20 лет у нас вода закончится», — пошутил глава Ванинского района.

А вообще — так можно, да? Застолбить участок, заявить о намерениях и пообещать через 20 лет создать 70 рабочих мест? Как при таких условиях вообще можно что-то планировать и что-то обещать людям? Ведь вот эти самые рабочие места чиновники обещают людям? Люди должны подождать 20 лет? Или застолбить рабочие места для детей и внуков? Как осуществляется планирование развития свободного порта при таких условиях?

Но на официальном сайте Минвостокразвития ответов на такие «сложные» вопросы нет. Там — сплошное процветание.

Итак, Минвостокразвития ещё в декабре 2017 года сообщило, а губернатор Хабаровского края подтвердил, что в свободном порту Ванино создаются более 1700 рабочих мест. Если быть точным, то 1794, согласно официальным документам. Считаем только те, которые реально создаются уже: минус ООО «Дальневосточный Ванинский Порт», 477 мест, минус ООО «Форум-ДВ», 27 мест, минус ООО «АТП Ванино», 30 мест, минус ООО «ДалТрестРыба», 457 мест, минус ООО «Морская компания «Свободный порт Ванино», 70 мест.

Получаем 733 новых рабочих места, которые могут появиться в реальной перспективе.

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Под эти цифры о создании высокооплачиваемых рабочих мест на Дальнем Востоке Минвостокразвития зазывает в регион людей со всей России. Зачем? Люди, правда, не едут. Но тогда вызывает вопросы сама целесообразность существования такого министерства.

Выступая на итоговой коллегии Минвостокразвития, министр Александр Галушка похвалил Хабаровский край за рост привлеченных инвестиций. Но насколько реальной информацией оперировал министр? Посчитаем на примере свободного порта Ванино?

Итак, в документах и речах министра Галушки и губернатора Шпорта, как помним, заявлено, что в порто-франко привлечено «более 82 млрд рублей». Но с помощью несложных манипулиций с калькулятором вместо 82 млрд мы получаем чуть больше 57. Не пора ли пересмотреть подход к развитию Дальнего Востока? Потому, что если продолжать развивать его только на бумаге, то реального Дальнего Востока скоро не останется.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне ВЭФ-2017, прошедшего в сентябре во Владивостоке, аналитики ИАА «ПортНьюс» проанализировали из года в год заявляемые Минвостокразвития проекты строительства современных морских терминалов в ДФО. Итог оказался печален — большинство проектов существуют только на бумаге.

Не лучше ситуация и в малом и среднем бизнесе Хабаровского края, да и всего Дальнего Востока. На фоне громких заявлений Минвостокразвития о бурном развитии бизнес бежит даже из усиленно развиваемого Комсомольска-на-Амуре. Предприниматели говорят о реальных проблемах — чиновники слышать их не хотят. Парламентарии Комсомольской гордумы еще год назад прогнозировали ухудшение положения бизнеса в связи с повышением МРОТ и запретом на включение в «минималку» северных надбавок. Депутаты отправили свои предложения в Минвостокразвития и Минтруд. Они считают, что выплату северных надбавок должна взять на себя Российская Федерация — ведь это государство гарантировало северянам эти деньги, причем всем, а не только бюджетникам. Но из федеральных министерств депутатам дальневосточного города даже не ответили. Бизнес из Комсомольска теперь бежит в Хабаровск, который севером не является. В Хабаровске у малого бизнеса проблем не меньше. Там на днях обсудили госпрограмму по поддержке малого предпринимательства. Но на все вопросы бизнесменов, звучавшие из зала, чиновники, отвечающие за поддержку предпринимательства, предлагали поговорить тет-а-тет.

Дальневосточники задают вопросы: если, согласно заявлениям чиновников, бизнес развивается, то почему люди живут все хуже, долги по зарплате растут как снежный ком, а регионы ДФО все глубже погружаются в долговую трясину? Но и на эти вопросы чиновники ответов не дают.