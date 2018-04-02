Минск, 2 апреля, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз находится в высокой степени готовности. Об этом сегодня, 2 апреля, на пресс-конференции ко Дню единения народов двух стран заявил посол РФ в Белоруссии Александр Суриков.

Татьяна Горшунова. Отчуждение (фрагмент). 2002

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По его словам, некоторые разногласия ещё остались, однако они незначительные.

«На уровне экспертов он (документ — прим. ИА REGNUM ), наверное, будет в ближайшее время закончен. Задача стоит в любом случае принять такой документ до чемпионата мира по футболу», — цитирует «Белта» слова посла.

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Как отметил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, работу над визовым соглашением ведут министерства иностранных дел обеих стран. В основном, текст соглашения уже отработан, «осталось два или три вопроса, требующих дополнительного согласования».

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Как сообщало ИА REGNUM, о готовности Москвы как можно скорее подписать с Минском соглашения о взаимном признании виз в середине января 2018 года заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Речь идёт о принятом в феврале 2017 года Белоруссией решении о праве граждан 80 государств приезжать в республику без виз на пять суток. Сергей Лавров подчеркнул, что это было сделано Минском без предупреждения, несмотря на непростые последствия данного решения для России с точки зрения террористических угроз.

В ответ на это РФ перенаправила все рейсы с Белоруссией в международные сектора аэропортов.