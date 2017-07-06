Белоруссия планирует увеличить безвизовый срок пребывания до 10 суток

Минск, , 15:54 — REGNUM До 10 суток увеличить срок безвизового пребывания в Белоруссии предлагает министерство спорта и туризма республики, заявил 6 июля заместитель главы ведомства Михаил Портной, сообщает БЕЛТА.

По его словам, увеличение срока пребывания граждан ЕС и других стран в Белоруссии без виз с пяти до 10 суток необходимо для развития санитарно-курортного направления в республике.

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«Чтобы отдохнуть в санатории, нужно провести комплекс из 8−12 процедур. Пятидневного безвизового режима здесь недостаточно», — сказал Портной.

Он отметил, что министерство уже ведет работу на продлением срока безвизового пребывания с другими ведомствами. Вместе с тем, в министерстве понимают опасность, с которой может столкнуться республика при увеличении безвизового срока пребывания.

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«На первом плане при принятии окончательного решения будут вопросы безопасности, вы видите, что в мире случается», — подчеркнул замминистра.

Напомним, с 12 февраля Белоруссия ввела пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, в которые вошли все страны ЕС, США, Япония и другие. В ответ Россия перевела все рейсы в Белоруссию в аэропортах в международные отделы в связи с угрозой проникновения с территории республики террористов и нелегальных мигрантов.

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