Москва, 2 апреля, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Между регионами России распределены дополнительные средства на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Дорога

В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» регионы получат дополнительные средства размере 6,1 млрд рублей.

Всего на развитие дорог средства выделены 30 субъектам Российской Федерации.

На реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития проектов направляются средства в размере 2,1 млрд рублей.

Читайте также: 49 регионов России получат деньги на ремонт дорог

На приведение в нормативное состояние и увеличение пропускной способности сети автодорог местного значения выделено 2,5 млрд рублей 14 субъектам РФ.

На строительство, реконструкцию, капремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений направлено 1,3 млрд рублей пяти субъектам РФ.

В том числе деньги выделены тем регионам России, которые принимают у себя ЧМ-2018, на создание различных инфраструктурных объектов.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 29 марта 2018 года.

Читайте также: Регионы России получат более 17 млрд рублей на развитие дорог

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года правительство РФ распределило межбюджетные трансферты на финансирование дорожной деятельности.

Средства в размере 17,05 млрд рублей распределены между бюджетами 30 регионов России.

Напомним, в 2017 году в 25 регионах России были введены абсолютно новые федеральные объекты — это 270 километров дорог и 18 мостов.

В нормативное состояние приведено более 77 автодорог в стране.

Читайте также: В РФ разрешили заключать долгосрочные контракты на содержание автодорог