Москва, 28 марта, 2018, 15:59 — ИА Регнум. В России в 2017 годк объем ввода жилья составил 79,2 млн кв. метров. Об этом сегодня, 28 марта, заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на Всероссийском селекторном совещании с регионами, сообщили в Минстрое РФ.

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«Объем ввода жилья в 2017 году на 1,2% меньше показателя 2016 года, когда было построено 80,2 млн кв. метров», — отметил Мень.

Он уточнил, что аналитики прогнозировали падение данного показателя минимум на 4−5%, поэтому показатели за 2017 год можно назвать очень успешным.

В частности, в 2017 году было введено 44,9 млн кв. метров стандартного жилья, что на 5 млн кв. метров больше, чем годом ранее.

Лидерами по вводу жилья в России по итогам 2017 года стали: Московская область, (8,798 млн кв. м), Краснодарский край (4,668 млн кв. м) и Санкт-Петербург (3,536 мнл кв. м).

По мнению главы Минстроя, таких результатов помогла достичь эффективная реализации подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье».

Программа стимулировала строительство 8,3 млн кв. метров жилья в регионах России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минстроя Михаил Мень заявлял, что объем ввода жилья в России в 2018 году планируется сдать примерно 80 млн кв. метров. Министерством разработана стратегия жилищного строительства до 2025 года, которая представлена президенту России Владимиру Путину.

Напомним, в 2017 году 32 региона России получили федеральную поддержку на реализацию более 60 инвестпроектов по строительству жилья, что позволит дополнительно ввести более 6 млн. кв. метров жилья.

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