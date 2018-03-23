Вашингтон, 23 марта, 2018, 07:31 — ИА Регнум. В аппарате президента США новые перестановки — отправлен в отставку советник главы государства по национальной безопасности Герберт Макмастер, с апреля 2018 года вакантную должность займёт бывший постпред США при Организации Объединённых Наций (ООН) Джон Болтон. Об увольнении Макмастера президент США Дональд Трамп объявил в свойственной ему манере — при помощи сообщения в своём Twitter.

geralt Увольнение

Информация о предстоящем увольнении советника по нацбезопасности просочилась в американские СМИ несколько дней назад. По сведениям телеканала CNN, сведения исходили из Белого дома.

«Рад сообщить, Джон Болтон приступит к исполнению обязанностей советника по национальной безопасности с 9 апреля 2018 года. Я очень признателен за службу генералу Макмастеру, он проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом», — написал Трамп.

Отметим, 16 марта в администрации Трампа опровергли сообщения о грядущем увольнении Макмастера.

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По данным CNN, кроме Болтона, на пост советника по нацбезопасности в претендовали генеральный директор корпорации Oracle Сафра Кац и глава Агентства национальной безопасности США (АНБ) адмирал Майкл Роджерс.

Инсайдеры в администрации Трампа сообщили телеканалу, что в ближайшем будущем американский лидер собирается распрощаться с министром по делам ветеранов Дэвидом Шалкиным.

Отметим, что уволенный генерал Макмастер стал советником президента США по нацбезопасности в феврале 2017 года, до него этот пост занимал генерал-лейтенант армии США в отставке, экс-директор разведки Пентагона Майкл Флинн. Что касается Болтона, он представлял США в ООН с 2005 по 2006 год. Пять лет до назначения на пост полпреда США он занимал должность замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности.

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Добавим, 7 марта стало известно, что «в ближайшие недели» уйдёт в отставку главный советник Трампа по экономическим вопросам Гэри Кон. Сообщалось, что уход Кона связан в первую очередь с недавно принятым Трампом решением о повышении пошлин на ввоз в США стали и алюминия. Это нововведение не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые республиканцы.

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Следует отметить, что Кон был далеко не первым членом команды Трампа, ушедшим за последнее время из Белого дома. Так, ранее приняла решение об увольнении со своего поста в администрации президента США директор Белого дома по связям Хоуп Хикс, давняя соратница Трампа. В общей сложности с момента инаугурации Трампа в январе 2017 года из рядов его команды выбыло более 10 специалистов.

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