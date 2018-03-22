Москва, 22 марта, 2018, 07:31 — ИА Регнум. В Москве во флагманском офисе «Мои документы» зарегистрировали уже 2 тысячи автомобилей, сообщается на сайте мэра Москвы.

Domowenock.cuzya МФЦ. Москва

В сутки во флагманском офисе в центре столицы сотрудники ГИБДД могут принимать до 120 заявителей.

Для того чтобы зарегистрировать автомобиль, нужно предварительно записаться через единый портал госуслуг или через портал правительства Москвы.

После регистрации на портале госуслуг заявитель должен подъехать в назначенное время к офису «Мои документы».

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У МФЦ оборудована бесплатная стоянка для клиентов и площадка для осмотра автомобилей, где и работают сотрудники ГИБДД.

Флагманский офис «Мои документы» расположен на первом этаже торгового центра «Афимолл Сити» по адресу Пресненская набережная, дом 2.

МФЦ работает ежедневно с 10:00 до 22:00. В нем можно получить более 170 государственных услуг.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый крупный флагманский офис «Мои документы» открылся в январе 2018 года. В нем впервые в МФЦ стали предоставлять услугу регистрации транспортного средства.

В будущем флагманские центры «Мои документы» откроются во всех округах Москвы.

Напомним, первые центры госуслуг «Мои документы» начали появляться в Москве с 2011 года. Они пришли на смену 1200 приемным различных органов власти. Сейчас в столице работает 128 МФЦ.

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