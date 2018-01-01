Госуслуги можно получить в любом МФЦ и «пакетом» тоже

Москва, , 13:09 — REGNUM С 1 января получить госуслуги можно будет в любом МФЦ или профильном учреждении на территории РФ вне зависимости от места жительства, сообщает ИА REGNUM. В перечень входят такие операции, как получение паспорта, регистрация автомобиля, выдача водительских удостоверений, регистрация граждан и другие.

Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения государственных услуг, предоставляемых ФОИВами, органами государственных внебюджетных фондов, а также получение результатов предоставления таких услуг осуществляются в любом МФЦ по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) или места нахождения (для юрлиц).

Кроме того, за МФЦ закреплены функции по составлению записей актов гражданского состояния, выдаче свидетельств о рождении и смерти, а также передаче в органы записей актов гражданского состояния документов, послуживших основанием для госрегистрации записей актов гражданского состояния о рождении и смерти.

Также с 2018 года в МФЦ по одной заявке можно будет получить «пакет» услуг. Это сделано для удобства граждан. Все необходимые документы по нескольким вопросам будет формировать МФЦ без участия заявителя.

Перечень госуслуг, предоставляемых по единому заявлению, будет установлен распоряжением правительства РФ, проект которого в настоящее время разработан Минэкономразвития.

При этом у субъектов РФ и муниципалитетов остается право формирования перечня услуг-исключений, на которые принцип единого заявления не распространяется.