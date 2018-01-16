В МФЦ с 1 февраля можно будет оформить водительские удостоверения

Москва, , 07:26 — REGNUM В Москве во всех центрах госуслуг «Мои документы» с 1 февраля 2018 года можно будет оформить водительские удостоверения, сообщается на портале мэра Москвы.

15 января в центре Москвы Сергей Собянин открыл первый в России флагманский центр государственных услуг «Мои документы».

Он будет работать в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Афимолл Сити» на Пресненской набережной, дом 2.

Посетители центра на Пресненской набережной смогут получить более 170 государственных услуг. Помимо стандартных услуг всех офисов «Мои документы», здесь появились новые.

По словам градоначальника, позже флагманские центры появятся в каждом округе столицы.

Ранее водительские права оформляли лишь в 53 МФЦ, теперь эта услуга будет доступна в 90 центрах госуслуг.

Кроме того, столичных МФЦ возможна замена российских водительских удостоверений, выдача при их утрате, а также выдача и замена международных водительских удостоверений.

Срок предоставления услуги — девять календарных дней.

Отметим, ранее услуга предоставлялась только по месту жительства. Теперь водительские права можно получить в любом центре «Мои документы».

Кроме того, в МФЦ появилась еще одна новая услуга — возможность зарегистрировать автомобиль.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 10 января 2018 года в Москве в центрах «Мои документы» появилась новая госуслуга. Теперь в МФЦ можно оформить ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.

Напомним, с 1 января получить госуслуги можно будет в любом МФЦ или профильном учреждении на территории РФ вне зависимости от места жительства,

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