Москва, 20 марта, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Жители и гости Москвы не смогут в течение недели воспользоваться метро сразу на трёх станциях Таганско-Краснопресненской линии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Московского метрополитена, с 24 по 30 марта станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» будут временно закрыты. В этот период поезда будут курсировать от станции «Планерная» до станции «Выхино» и обратно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«Ограничения на участке от «Выхино» до «Котельников» связаны с проходкой перегонного тоннеля Кожуховской линии под действующим перегоном «Выхино» — «Лермонтовский проспект», — уточнили в пресс-службе.

Поясняется, что, в соответствии со строительными нормами, при проведении таких работ в зоне действующего метрополитена для обеспечения безопасности перевозок необходимо временное прекращение движения поездов.

Московский метрополитен обратился с пассажирам с просьбой отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать маршруты.

Так, на время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии будут запущены компенсационные автобусы. Всего планируется задействовать почти 200 современных низкопольных автобусов особо большого класса. На них пассажиры смогут добраться до «Выхино», «Кузьминок», «Лермонтовского проспекта», «Жулебино» и «Котельников». Уже с 23 марта для автомобилистов в районе закрытых станций будут введены ограничения. Они продолжат действовать до 31 марта включительно.

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Кроме того, для разгрузки станции метро «Выхино» 24−30 марта пригородные электропоезда проследуют железнодорожную станцию Выхино без остановки.

Пригородные и междугородние маршруты областных перевозчиков также скорректируют свой путь. Количество автобусов на маршрутах будет увеличено более чем на 100 единиц. При этом тарифы на проезд на всех пригородных маршрутах не изменятся.

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На шести участках будут введены временные обособленные выделенные полосы для общественного транспорта — на Рязанском, Волгоградском, Лермонтовском проспектах, ул. Саранской и Жигулевской, Новорязанском шоссе. Доступ такси на эти полосы будет запрещен. Также введут запрет на движение автомобилей на 11 участках, в том числе на съездах с МКАД на Волгоградский, Лермонтовский и Рязанский проспекты. На шести улицах ограничена остановка-стоянка личного транспорта.

Пассажирам построить оптимальный маршрут и найти остановки компенсационных автобусов помогут 110 инспекторов центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена, которые будут ежедневно работать около станций.

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Для улучшения качества обслуживания пассажиров на станциях «Выхино» и «Кузьминки» будут работать все кассовые окна. В утренний и вечерний часы пик у этих станций пассажирам будут бесплатно раздавать горячий чай.

В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 5:30 утра.

Напомним, новая Кожуховская линия метро пройдет от станции «Нижегородская» до станции «Некрасовка» через семь районов Москвы: Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также через городское поселение Люберцы Московской области.