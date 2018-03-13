Северный вестибюль станции метро «Кропоткинская» в Москве закрыли на ремонт

Москва, , 13:20 — REGNUM Северный вестибюль станции метро «Кропоткинская» в Москве закрыли до апреля в связи с ремонтными работами, сообщается 13 марта на Едином транспортном портале.

Ремонтные работы проходят в рамках программы по благоустройству магистралей, улиц и вестибюлей станций метро и прилегающих к ним подземных пешеходных переходов.

«Для входа на станцию и выхода в город пассажиры могут воспользоваться южным вестибюлем станции (выход в сторону Гоголевского бульвара)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы планируется завершить уже в апреле текущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что в настоящее время департамент градостроительной политики и строительства Москвы работает над проектированием новых линий и станций метрополитена. До конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию 55 станций, 126 км путей и шесть электродепо.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля в Москве для пассажиров открылись первые пять станций Большой Кольцевой линии метро: Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошёвская», «Шелепиха» и «Деловой центр».

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