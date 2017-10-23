В Москве временно закроют для пассажиров участок «фиолетовой» линии метро

Москва, , 01:10 — REGNUM Три станции Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена будут закрыты для пассажиров с 28 октября по 3 ноября. Об этом сообщает информационный центр Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Временно закроются станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект», поезда будут ходить только до станции «Выхино». Обычный режим движения будет восстановлен на участке «фиолетовой» ветки 4 ноября в 5:30 утра.

В период действия ограничения пассажиры смогут пользоваться бесплатными автобусами, отправляющимися от указанных станций в режиме метро. Интервал движения автобусов большой вместимости составит 40−50 секунд.

Предусмотрены три автобусных маршрута: маршрут М1 — от станции метро «Лермонтовский проспект» до станции «Выхино», М2 — от «Жулебино» до «Выхино», М3 — от станции «Котельники» до станции «Кузьминки».

"Маршруты наземного транспорта из Московской области, которые прибывали к станции метро «Котельники», на период закрытия метро будут продлены до станции метро «Кузьминки», — говорится в сообщении.

Временное закрытие трех станций связано со строительством Кожуховской линии метро, а именно — с возведением перегонного тоннеля для новой линии. Отмечается, что временное прекращение движения на «фиолетовой» ветке потребуется еще раз — ориентировочно в мае 2018 года.

Кожуховская линия метро будет примыкать к действующей Таганско-Краснопресненской линии и пройдет через семь столичных районов — Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также через подмосковные Люберцы. Протяженность линии составит 17,2 км, она будет включать девять станций.

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