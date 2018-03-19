Москва, 19 марта, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Властям Великобритании придется отвечать за голословные обвинения в адрес РФ по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков отметил, что речь идет о безосновательном клеветническим потоке в отношении РФ со стороны официального Лондона, поэтому в Кремле не склонны говорить об обострении отношений с Западом в целом.

«Рано или поздно за вот эти голословные обвинения придется отвечать, — сказал пресс-секретарь главы государства. — Придется их или чем-то подкрепить, какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 г. Власти Великобритании громогласно обвинили в произошедшем РФ, не предоставив никаких доказательств в пользу такой версии.

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