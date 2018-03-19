Кишинёв, 19 марта, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил Владимира Путина с уверенной победой на выборах президента РФ. В телеграмме, направленной в адрес действующего главы государства, руководитель республики отметил, что сильная Россия нужна не только россиянам, она является гарантом стабильности и традиционных ценностей для всего мира.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«От всей души поздравляю Владимира Владимировича Путина с уверенной победой на выборах и переизбранием на пост президента Российской Федерации. […] Сегодня Россия во главе с Владимиром Путиным стала символом надежды для всех народов, выступающих за стабильность во всех регионах мира, за суверенную внутреннюю и внешнюю политику, за традиционные ценности», — написал глава республики на своей странице в Facebook.

Додон отметил, что Владимир Путин показал себя как большой друг Молдавии: «При его непосредственном участии и поддержке были достигнуты крайне важные соглашения между нашими странами об открытии российского рынка для молдавских предприятий, о миграционной амнистии для десятков тысяч трудовых мигрантов из Молдавии, работающих в России».

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Глава Молдавии также подтвердил, что республика в полной мере заинтересована в дальнейшем углублении и расширении всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией.

«Нам предстоит ещё очень многое сделать совместно с Российской Федерацией и её президентом. И я уверен: мы друг друга не подведём!» — заключил Додон.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2018 года в России состоялись выборы президента РФ. По итогам обработки 98,04% протоколов участковых избирательных комиссий действующий президент России Владимир Путин набрал 76,63% голосов — это рекордный результат за всё время участия российского лидера в выборах. На втором месте с большим отрывом за ним идёт кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,8% голосов. Тройку лидеров замыкает лидер ЛДПР Владимир Жириновский с показателем 5,6%. На счету Ксении Собчак 1,64% голосов, Григория Явлинского — 1,02%, Бориса Титова — 0,75%, Максима Сурайкина — 0,68% и Сергея Бабурина — 0,65% голосов.

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Добавим, что окончательный подсчёт голосов ещё не завершён, однако явный лидер уже определился. Главы других государств уже начали поздравлять Владимира Путина с победой. Поздравления глава государства получил от президент Азербайджана Ильхама Алиева, который выразил уверенность в том, что дальнейшее укрепление партнерства между странами будут способствовать интересам народов, обеспечению мира, безопасности и прогресса региона. Также Путина поздравили глава Сербии Александр Вучич, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Венесуэлы Николас Мадуро.