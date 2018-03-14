Москва, 14 марта, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации по дипканалам довели до руководства Великобритании информацию о непричастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Она (позиция властей РФ) заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию (…), — заявил представитель Кремля. — Москва не приемлет абсолютно голословных и не подкреплённых какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет также языка ультиматума».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания в британском Солсбери 4 марта. Они до сих пор остаются в больнице в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ответственность за данный инцидент «с высокой вероятностью» несет Россия.

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