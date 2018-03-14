Песков об отношениях РФ и США: «Вряд ли можно упасть ниже пола»

Москва, , 12:37 — REGNUM Ухудшения отношений между Российской Федерацией и США после назначения на пост госсекретаря Майка Помпео ожидать не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Вряд ли можно упасть ниже пола», — сказал представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что Кремль сохраняет надежду на конструктивизм в отношениях с США.

«Эта надежда остается всегда», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря страны Рекса Тиллерсона и предложил назначить на его место директора ЦРУ Майка Помпео.

Свое решение глава Белого дома объяснил «расхождением позиций» и сообщил, что давно обсуждал с ним увольнение.

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